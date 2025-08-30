Τρόμος στον αέρα στις ΗΠΑ: Αεροπλάνο έπεσε 4.000 πόδια σε διάστημα 60 δευτερολέπτων - Δείτε βίντεο

Δύο άτομα τραυματίστηκαν εξαιτίας των έντονων αναταράξεων σε πτήση με προορισμό το Χιούστον 

Τρόμος στον αέρα στις ΗΠΑ: Αεροπλάνο έπεσε 4.000 πόδια σε διάστημα 60 δευτερολέπτων - Δείτε βίντεο

Φωτ. Αρχείου - Αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας SkyWest

Δύο άτομα τραυματίστηκαν εξατίας έντονων αναταράξεων που αντιμετώπισε πτήση της United Express -που εκτελούνταν από την αεροπορική εταιρεία SkyWest- με προορισμό το Χιούστον των ΗΠΑ, και η οποία αναγκάστηκε τελικά να αλλάξει πορεία προς το Ώστιν του Τέξας, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Θα χρειαστούμε ένα φορείο, και υπάρχει και αιμορραγία. SkyWest 5971», είπε ένας πιλότος, σύμφωνα με ηχογράφηση του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που καταγράφηκε το βράδυ της Πέμπτης από το LiveATC.net.

Περίπου 90 λεπτά μετά την απογείωση, το αεροσκάφος έπεσε ξαφνικά περίπου 4.000 πόδια σε διάστημα ενός λεπτού, σύμφωνα με τα δεδομένα πτήσης του FlightRadar 24. Στη συνέχεια, άλλαξε πορεία προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Austin-Bergstrom και άρχισε μια ταχεία κάθοδο περισσότερων από 25.000 ποδιών τα επόμενα έξι λεπτά, σύμφωνα με τα δεδομένα.

Η πτήση είχε αναχωρήσει από το Άσπεν του Κολοράντο με 39 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος όταν ξεκίνησαν οι αναταράξεις, σύμφωνα με δήλωση της αεροπορικής εταιρείας στο CNN.

«Η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια και το πλήρωμα υποδέχτηκε ιατρικό προσωπικό κατά την άφιξη», δήλωσε η SkyWest.

Οι αναταράξεις, ένα από τα πιο απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα για τους πιλότους, προκαλείται από διαταραχές όπως καταιγίδες και βουνά, που μπορούν να αλλάξουν την κίνηση του αέρα, με τον ίδιο τρόπο που ένας βράχος μπορεί να κάνει τα νερά ενός ποταμού να κυματίζουν.

Τρόμος στον αέρα στις ΗΠΑ: Αεροπλάνο έπεσε 4.000 πόδια σε διάστημα 60 δευτερολέπτων - Δύο τραυματίες από αναταράξεις - Δείτε βίντεο

