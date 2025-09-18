Σε συναγερμό οι επιστήμονες – Ο αστεροειδής 2025 FA22 περνάει σήμερα «κοντά» από τη Γη

Ο αστεροειδής 2025 FA22, με διάμετρο που υπολογίζεται μεταξύ 130 και 290 μέτρων, θα περάσει σήμερα το πρωί από τη Γη σε απόσταση περίπου 835.000 χιλιομέτρων – πάνω από το διπλάσιο της απόστασης που μας χωρίζει από τη Σελήνη. Η κοντινότερη διέλευση αναμένεται στις 10:41 ώρα Ελλάδας και, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος σύγκρουσης.

Ο διαστημικός βράχος εντοπίστηκε μόλις τον Μάρτιο από το τηλεσκόπιο Pan-STARRS 2 στη Χαβάη. Στην αρχή υπήρξε ανησυχία, καθώς οι πρώτοι υπολογισμοί άφηναν ένα περιθώριο πιθανότητας να χτυπήσει τη Γη το 2089. Ωστόσο, με τις νέες παρατηρήσεις, οι επιστήμονες διευκρίνισαν την τροχιά του και τον Μάιο τον απέσυραν από τη λίστα κινδύνου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Η σημερινή προσέγγιση δεν απασχολεί τους ειδικούς σαν μια απειλή, αλλά σαν μια μοναδική ερευνητική ευκαιρία. Στο πλαίσιο διεθνούς καμπάνιας παρατήρησης υπό την αιγίδα του International Asteroid Warning Network (IAWN), τηλεσκόπια και ραντάρ –μεταξύ αυτών και το Goldstone της NASA– θα καταγράψουν δεδομένα για την τροχιά και τη σύσταση του αστεροειδούς.

Παράλληλα, το Virtual Telescope Project θα μεταδώσει ζωντανά τη διέλευση μέσω διαδικτύου, δίνοντας στο ευρύ κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το φαινόμενο σε πραγματικό χρόνο.

Με μέγεθος που συγκρίνεται με ουρανοξύστη, ο 2025 FA22 θα μπορούσε θεωρητικά να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε περίπτωση πρόσκρουσης. Ωστόσο, οι ειδικοί είναι κατηγορηματικοί: «δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας», τονίζουν.