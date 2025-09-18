Ο ποταμός Κολοράντο στερεύει και οι επιστήμονες ίσως ξέρουν γιατί

Παρά το γεγονός ότι ετήσιες προβλέψεις αναφέρουν ότι θα υπάρχει άφθονο νερό στον ποταμό Κολοράντο, η πραγματική ροή του ποταμού έδειχνε να μειώνεται, προκαλώντας ερωτήματα.

Μία μελέτη έρχεται να ρίξει φως, με τα αποτελέσματά της να συνδέουν την έλλειψη νερού με τον καιρό.

Η εργασία του Daniel Hogan στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον ( UW ), που μελέτησε τι άλλαξε μετά το 2000, έδειξε ότι η άνοιξη, είναι η εποχή που δίνει τον τόνο για όλο το υδάτινο έτος.

Χαμηλά επίπεδα νερού στον κόλπο Wahweap στη λίμνη Powell κατά μήκος της λεκάνης του ποταμού Upper Colorado απεικονίζονται, 9 Ιουνίου 2021, στα σύνορα της Γιούτα και της Αριζόνα στο Wahweap, Αριζόνα AP/Ross D. Franklin

Όταν η άνοιξη γίνεται πιο ζεστή και ξηρή, τα φυτά και τα εδάφη απορροφούν μεγαλύτερο μέρος του χειμερινού χιονιού και λιγότερο από αυτό το λιώσιμο φτάνει στα κανάλια που τροφοδοτούν τον ποταμό.

Η ανοιξιάτικη βροχή κάνει δύο απλά πράγματα σε αυτά τα βουνά. Προσθέτει νέο νερό στο έδαφος και σκιάζει την επιφάνεια με σύννεφα που περιορίζουν την ενέργεια που τροφοδοτεί την εξάτμιση.

Όταν δεν φτάνει η βροχή, τα φυτά αντλούν το νερό που έχει ήδη λιώσει από το έδαφος και συγκρατούν περισσότερο πριν αυτό κατευθυνθεί προς τα κάτω.

Αυτή η τομή προς το ποτάμι ενισχύεται επειδή ο καθαρός ουρανός ενεργοποιεί τόσο τη ζήτηση των φυτών όσο και την άμεση εξάτμιση από τα εδάφη.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν τις μεγαλύτερες ελλείψεις σε λεκάνες απορροής χαμηλότερου υψομέτρου, όπου το χιόνι λιώνει νωρίτερα και η καλλιεργητική περίοδος ξεκινά νωρίτερα.

Η πρόωρη τήξη ανοίγει ένα μεγαλύτερο παράθυρο για την ανάπτυξη των φυτών κατά την άνοιξη, επομένως καταναλώνεται περισσότερο νερό πριν φουσκώσουν τα ρέματα.

Οι λεκάνες με μεγαλύτερο υψόμετρο εξακολουθούν να χάνουν νερό σε ξηρές πηγές, αλλά το αποτέλεσμα είναι μικρότερο επειδή το χιόνι παραμένει και διατηρεί την ενέργεια περιορισμένη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Last week I took a tour of the Colorado River from Hoover Dam to Southern California. Here is some of what we saw on our journey along the river and its infrastructure, following the water: ? https://t.co/6hOXcVIrf8 pic.twitter.com/0SQhud8pq1 — Ian James (@ByIanJames) April 10, 2023

Τι δεν εξηγεί η μελέτη

Ο ανοιξιάτικος καιρός ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι για όλη την ιστορία. Η υγρασία του εδάφους από προηγούμενες εποχές, οι ανταλλαγές υπόγειων υδάτων και οι ανθρώπινες απολήψεις διαμορφώνουν επίσης την ποσότητα του νερού που περνάει από τα νερά των πηγών.

Η Άνω Λεκάνη είναι τεράστια και πολύπλοκη και κανένα ενιαίο σύνολο δεδομένων δεν καταγράφει κάθε διαδικασία. Τα μεγάλα αρχεία βοηθούν, ωστόσο απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις πεδίου και διασταυρούμενοι έλεγχοι για να διαχωρίζεται το σήμα από τον θόρυβο.

Ποταμός Κολοράντο και κλιματική αλλαγή

Ανεξάρτητη έρευνα δείχνει ότι η θέρμανση μειώνει τη ροή του ποταμού Κολοράντο αυξάνοντας την εξάτμιση και αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο το χιόνι αντανακλά το ηλιακό φως.

Το λιγότερο ανακλαστικό χιόνι και ο θερμότερος αέρας μαζί ωθούν περισσότερο νερό πίσω στην ατμόσφαιρα αντί να το κατευθύνουν στα ρέματα.

Αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τη νέα εστίαση στις ανοιξιάτικες βροχές. Σημαίνει ότι οι ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις είναι ένας βασικός μοχλός που αλληλεπιδρά με τη θερμότητα, τα σύννεφα και το χρονοδιάγραμμα του χιονιού για να καθορίσει το ετήσιο μερίδιο του ποταμού.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο Geophysical Research Letters .