Ο ποταμός Κολοράντο στερεύει και οι επιστήμονες ίσως ξέρουν γιατί

Τα ευρήματα μελέτης δείχνουν μία αναπάντεχη σύνδεση με μία συγκεκριμένη εποχή του χρόνου

Newsbomb

Ο ποταμός Κολοράντο στερεύει και οι επιστήμονες ίσως ξέρουν γιατί

 Ο ποταμός Κολοράντο στο White Hills της Αριζόνα 

AP/Matt York
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρά το γεγονός ότι ετήσιες προβλέψεις αναφέρουν ότι θα υπάρχει άφθονο νερό στον ποταμό Κολοράντο, η πραγματική ροή του ποταμού έδειχνε να μειώνεται, προκαλώντας ερωτήματα.

Μία μελέτη έρχεται να ρίξει φως, με τα αποτελέσματά της να συνδέουν την έλλειψη νερού με τον καιρό.

Η εργασία του Daniel Hogan στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον ( UW ), που μελέτησε τι άλλαξε μετά το 2000, έδειξε ότι η άνοιξη, είναι η εποχή που δίνει τον τόνο για όλο το υδάτινο έτος.

Colorado River Arizona Tribes

Χαμηλά επίπεδα νερού στον κόλπο Wahweap στη λίμνη Powell κατά μήκος της λεκάνης του ποταμού Upper Colorado απεικονίζονται, 9 Ιουνίου 2021, στα σύνορα της Γιούτα και της Αριζόνα στο Wahweap, Αριζόνα

AP/Ross D. Franklin

Όταν η άνοιξη γίνεται πιο ζεστή και ξηρή, τα φυτά και τα εδάφη απορροφούν μεγαλύτερο μέρος του χειμερινού χιονιού και λιγότερο από αυτό το λιώσιμο φτάνει στα κανάλια που τροφοδοτούν τον ποταμό.

Η ανοιξιάτικη βροχή κάνει δύο απλά πράγματα σε αυτά τα βουνά. Προσθέτει νέο νερό στο έδαφος και σκιάζει την επιφάνεια με σύννεφα που περιορίζουν την ενέργεια που τροφοδοτεί την εξάτμιση.

Όταν δεν φτάνει η βροχή, τα φυτά αντλούν το νερό που έχει ήδη λιώσει από το έδαφος και συγκρατούν περισσότερο πριν αυτό κατευθυνθεί προς τα κάτω.

Αυτή η τομή προς το ποτάμι ενισχύεται επειδή ο καθαρός ουρανός ενεργοποιεί τόσο τη ζήτηση των φυτών όσο και την άμεση εξάτμιση από τα εδάφη.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν τις μεγαλύτερες ελλείψεις σε λεκάνες απορροής χαμηλότερου υψομέτρου, όπου το χιόνι λιώνει νωρίτερα και η καλλιεργητική περίοδος ξεκινά νωρίτερα.

Η πρόωρη τήξη ανοίγει ένα μεγαλύτερο παράθυρο για την ανάπτυξη των φυτών κατά την άνοιξη, επομένως καταναλώνεται περισσότερο νερό πριν φουσκώσουν τα ρέματα.

Οι λεκάνες με μεγαλύτερο υψόμετρο εξακολουθούν να χάνουν νερό σε ξηρές πηγές, αλλά το αποτέλεσμα είναι μικρότερο επειδή το χιόνι παραμένει και διατηρεί την ενέργεια περιορισμένη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τι δεν εξηγεί η μελέτη

Ο ανοιξιάτικος καιρός ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι για όλη την ιστορία. Η υγρασία του εδάφους από προηγούμενες εποχές, οι ανταλλαγές υπόγειων υδάτων και οι ανθρώπινες απολήψεις διαμορφώνουν επίσης την ποσότητα του νερού που περνάει από τα νερά των πηγών.

Η Άνω Λεκάνη είναι τεράστια και πολύπλοκη και κανένα ενιαίο σύνολο δεδομένων δεν καταγράφει κάθε διαδικασία. Τα μεγάλα αρχεία βοηθούν, ωστόσο απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις πεδίου και διασταυρούμενοι έλεγχοι για να διαχωρίζεται το σήμα από τον θόρυβο.

Ποταμός Κολοράντο και κλιματική αλλαγή

Ανεξάρτητη έρευνα δείχνει ότι η θέρμανση μειώνει τη ροή του ποταμού Κολοράντο αυξάνοντας την εξάτμιση και αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο το χιόνι αντανακλά το ηλιακό φως.

Το λιγότερο ανακλαστικό χιόνι και ο θερμότερος αέρας μαζί ωθούν περισσότερο νερό πίσω στην ατμόσφαιρα αντί να το κατευθύνουν στα ρέματα.

Αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τη νέα εστίαση στις ανοιξιάτικες βροχές. Σημαίνει ότι οι ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις είναι ένας βασικός μοχλός που αλληλεπιδρά με τη θερμότητα, τα σύννεφα και το χρονοδιάγραμμα του χιονιού για να καθορίσει το ετήσιο μερίδιο του ποταμού.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο Geophysical Research Letters .

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:33ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Τα αυτοκίνητα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Η «γιαγιά» θα ανατίναζε το αυτοκίνητο Ρώσου επικεφαλής αμυντικής βιομηχανίας

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ερωτήματα για τον 40χρονο που βρέθηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης - Τι ερευνούν οι Αρχές

09:04ΚΟΣΜΟΣ

«Πόλεμος» στα ισραηλινά Όσκαρ: Η κυβέρνηση αποσύρει χρηματοδότηση μετά τη νίκη αντιπολεμικής ταινίας

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η αλήθεια για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο του Ουίνδσορ - Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Google: Το DeepMind κέρδισε στην «Ολυμπιάδα του coding» - 4 φορές που οι μηχανές νίκησαν τον άνθρωπο

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένστολοι: Τι αυξήσεις θα λάβουν από 1η Οκτωβρίου - Σε ποια περίπτωση θα τις πληρωθούν αναδρομικά

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Κολοράντο στερεύει και οι επιστήμονες ίσως ξέρουν γιατί

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Ήταν 20 χρόνια τυφλός και ξαναβλέπει με εμφύτευμα δοντιού - Δείτε βίντεο

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε καφέ - μπαρ στους Αγίους Αναργύρους

08:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Θα αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσβαση στα μηνύματά μας;

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στις 18 Σεπτεμβρίου 2013: Μιλούν στο Newsbomb φίλοι και οι δικηγόροι της οικογένειάς του

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον Κίμελ: Το ιστορικό της κόντρας τους - Από την τελετή των Όσκαρ στο Οbamacare

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έρχεται και νέο μοντέλο από την τουρκική TOGG

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Eτοιμάζει εκτελεστικό διάταγμα για την πολιτική βία και τη ρητορική μίσους - Δημόσια επιστολή από 120 πιθανούς «στόχους»

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων 2025

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», Παναθηναϊκός - Παρτιζάν: Γράφεται Ιστορία στην άλλη άκρη του πλανήτη - Η ώρα και το κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η αλήθεια για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο του Ουίνδσορ - Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Τα αυτοκίνητα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ερωτήματα για τον 40χρονο που βρέθηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης - Τι ερευνούν οι Αρχές

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Η «γιαγιά» θα ανατίναζε το αυτοκίνητο Ρώσου επικεφαλής αμυντικής βιομηχανίας

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοπορία: Όπλα με την ταχύτητα του φωτός - Το νέο αναχαιτιστικό με λέιζερ που παρουσίασε το Ισραήλ

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στις 18 Σεπτεμβρίου 2013: Μιλούν στο Newsbomb φίλοι και οι δικηγόροι της οικογένειάς του

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Το μοναδικό κόσμημα με τα 18 διαμάντια που φόρεσε στην υποδοχή των Τραμπ - Ανήκε στην πριγκίπισσα Νταϊάνα

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται εκδήλωση-«βόμβα» για την Κεντροαριστερά – Ποιοι, πότε και πώς ανοίγουν τον διάλογο της ενότητας

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Και δεύτερος απεργός πείνας στην πλατεία Συντάγματος

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κάδο ανακύκλωσης

05:20ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή και τρεις τραυματίες στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένστολοι: Τι αυξήσεις θα λάβουν από 1η Οκτωβρίου - Σε ποια περίπτωση θα τις πληρωθούν αναδρομικά

05:50ΚΟΣΜΟΣ

Σε συναγερμό οι επιστήμονες – Ο μεγάλος αστεροειδής 2025 FA22 περνάει σήμερα «κοντά» από τη Γη – Δείτε live εικόνα

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Jimmy Kimmel Live! Το ABC «παγώνει» την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ μετά τα σχόλια για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ικανοποίηση Τραμπ για την απόφαση

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Αρκίτσα: Δύο συλλήψεις Ρομά για την πώληση υαλοκαθαριστήρων στο λιμάνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ