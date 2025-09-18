Νέα Υόρκη: 95χρονη ασθενής με άνοια σκότωσε επιζήσασα του Ολοκαυτώματος μέσα στο γηροκομείο

Το θύμα, Νίνα Κράβτσοφ, 89 ετών, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος από την Ουκρανία

Μια 95χρονη γυναίκα με άνοια συνελήφθη την Τρίτη, δύο ημέρες αφότου φέρεται να ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου μια τρόφιμο του γηροκομείου του Μπρούκλιν με ένα μεταλλικό κομμάτι αναπηρικού αμαξιδίου.

Η Γκαλίνα Σμιρνόβα φέρεται να χτύπησε την 89χρονη επιζήσασα του Ολοκαυτώματος Νίνα Κράβτσοφ, πολλές φορές στο κεφάλι όταν ξέσπασε μια διαμάχη λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής μέσα στο κέντρο αποκατάστασης και φροντίδας Seagate στο Coney Island, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Κράβτσοφ - που βρέθηκε ξαπλωμένη στο κρεβάτι με αιμορραγικό τραύμα στο κεφάλι- μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε το πρωί της επόμενη ημέρας.

Tragedy in New York Nursing Home



A woman with dementia killed a Ukrainian Holocaust survivor at the Seagate rehabilitation center in Coney Island.



According to police, 95-year-old Galina Smirnova attacked 89-year-old Nina Kravtsova with a metal fragment from a wheelchair,… pic.twitter.com/gF8i54TzAc — NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2025

Σε δηλώσεις της στη New York Post, η κόρη του θύματος περιέγραψε τη μητέρας της, ως αφοσιωμένη και στοργική, λέγοντας πως ήταν επιζήσασα του Ολοκαυτώματος που έζησε στην Ουκρανία πριν μετακομίσει στις ΗΠΑ - θυσιάζοντας πάντα για τους άλλους.

Ξεκίνησε καριέρα νοσηλεύτριας στην Ουκρανία, όπου "όλοι την αγαπούσαν", και ήταν επίσης μια έφηβη μητέρα, που μετανάστευσε για να προσφέρει στην κόρη της μια καλή εκπαίδευση.

Η γυναίκα αργότερα ξαναπαντρεύτηκε και αποκτώντας άλλα δύο παιδιά, μία κόρη κι έναν γιο.

Η δράστης, Γκαλίνα Σμιρνόβα μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο για σωματική και ψυχιατρική αξιολόγηση μετά τη φονική σύγκρουση.

Αρχικά ήταν ασαφές αν η 95χρονη θα αντιμετώπιζε κατηγορίες, καθώς είναι ηλικιωμένη και πάσχει από άνοια, έχει πλέον κατηγορηθεί για φόνο και κατοχή όπλων, σύμφωνα με την αστυνομία.