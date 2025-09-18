Νέα Υόρκη: 95χρονη ασθενής με άνοια σκότωσε επιζήσασα του Ολοκαυτώματος μέσα στο γηροκομείο

Η υπέργηρη ασθενής χτύπησε πολλές φορές στο κεφάλι την ηλικιωμένη με ματαλλικό κομμάτι από το αναπηρικό αμαξίδιο

Newsbomb

Νέα Υόρκη: 95χρονη ασθενής με άνοια σκότωσε επιζήσασα του Ολοκαυτώματος μέσα στο γηροκομείο

 Το θύμα, Νίνα Κράβτσοφ, 89 ετών, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος από την Ουκρανία

Facebook
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια 95χρονη γυναίκα με άνοια συνελήφθη την Τρίτη, δύο ημέρες αφότου φέρεται να ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου μια τρόφιμο του γηροκομείου του Μπρούκλιν με ένα μεταλλικό κομμάτι αναπηρικού αμαξιδίου.

Η Γκαλίνα Σμιρνόβα φέρεται να χτύπησε την 89χρονη επιζήσασα του Ολοκαυτώματος Νίνα Κράβτσοφ, πολλές φορές στο κεφάλι όταν ξέσπασε μια διαμάχη λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής μέσα στο κέντρο αποκατάστασης και φροντίδας Seagate στο Coney Island, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Κράβτσοφ - που βρέθηκε ξαπλωμένη στο κρεβάτι με αιμορραγικό τραύμα στο κεφάλι- μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε το πρωί της επόμενη ημέρας.

Σε δηλώσεις της στη New York Post, η κόρη του θύματος περιέγραψε τη μητέρας της, ως αφοσιωμένη και στοργική, λέγοντας πως ήταν επιζήσασα του Ολοκαυτώματος που έζησε στην Ουκρανία πριν μετακομίσει στις ΗΠΑ - θυσιάζοντας πάντα για τους άλλους.

Ξεκίνησε καριέρα νοσηλεύτριας στην Ουκρανία, όπου "όλοι την αγαπούσαν", και ήταν επίσης μια έφηβη μητέρα, που μετανάστευσε για να προσφέρει στην κόρη της μια καλή εκπαίδευση.

Η γυναίκα αργότερα ξαναπαντρεύτηκε και αποκτώντας άλλα δύο παιδιά, μία κόρη κι έναν γιο.

Η δράστης, Γκαλίνα Σμιρνόβα μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο για σωματική και ψυχιατρική αξιολόγηση μετά τη φονική σύγκρουση.

Αρχικά ήταν ασαφές αν η 95χρονη θα αντιμετώπιζε κατηγορίες, καθώς είναι ηλικιωμένη και πάσχει από άνοια, έχει πλέον κατηγορηθεί για φόνο και κατοχή όπλων, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Κίνδυνος για «κεκλεισμένων των θυρών» το ντέρμπι

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Αύριο η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ για νέο Γραμματέα - LIVE

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Φόβοι συντριβής ελικοπτέρου κοντά σε στρατιωτική βάση της Ουάσινγκτον - Χάθηκε η επικοινωνία - Αναφορές για έκρηξη

12:21ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Vodafone All+: Νέα πλατφόρμα συνδυαστικών προγραμμάτων για απεριόριστα data και οπτική ίνα μέχρι το σπίτι

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνέλαβαν πατέρα που χρησιμοποιούσε ως αερόσακο το πεντάχρονο παιδί του

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Βικτόρια Μπέκαμ: Έρχεται ντοκιμαντέρ για τη ζωή της στο Netflix - Το πρώτο σόου... σε εκκλησία σε ηλικία 6 ετών

12:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Όχι στον εμβολιασμό για την ευλογιά των προβάτων – Πόσο πιθανό είναι το lockdown

12:09ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE, Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Το ιστορικό φιλικό στην Αυστραλία

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Εικόνες και βίντεο από την άσκηση ετοιμότητας σε Αιγαίο και Έβρο

12:06ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σάκης Τανιμανίδης: Από την Αλάσκα μέχρι τις Μαλδίβες… και τώρα στο BeWell Festival 2025!

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα σε γηροκομείο: 95χρονη ασθενής με άνοια ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου επιζήσασα του Ολοκαυτώματος

11:59ΕΛΛΑΔΑ

report.oasa.gr: Ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας καταγγελιών για προβλήματα σε λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, τραμ ή ηλεκτρικό

11:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός σήμερα - Κολυδάς: Κάτι από φθινόπωρο - Μέχρι πότε θα χρειαστούμε μπουφάν

11:51ME TO N & ME TO Σ

Ο Παύλος Φύσσας ζει - «Νεκροί» αυτοί που τον σκότωσαν

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Χρέος μας και πράξη ευθύνης η ουσιαστική στήριξη και φροντίδα των πιο ευάλωτων»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Η ευλογιά απειλεί τώρα τη φέτα: Ακόμη και για ελλείψεις στην αγορά, μιλούν οι κτηνοτρόφοι

11:34ΚΟΣΜΟΣ

«Ακυβέρνητη» ήπειρος η Ευρώπη: Το εκρηκτικό κοκτέιλ που απειλεί τα θεμέλια του μπλοκ

11:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αναβλήθηκε η δίκη του Γιάννη Μάλαμα για τον Απρίλιο λόγω κωλύματος του συνηγόρου του

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Έξαλλος ο Σοϊλέδης στο Exathlon με συμπαίκτριά του: «Είπε ότι είχα μούσια τόσα χρόνια γιατί έχω προγούλια και πετάνε τα αυτιά μου»

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πατέρας ξεκίνησε απεργία πείνας σε ένδειξη συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι - «Θα το πάω μέχρι τέλους», λέει στο Newsbomb.gr

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Τα αυτοκίνητα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Η ευλογιά απειλεί τώρα τη φέτα: Ακόμη και για ελλείψεις στην αγορά, μιλούν οι κτηνοτρόφοι

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Παυλάκη: «Σε έχασα ρε φίλε μέσα σε 15’, δεν σε πρόλαβα», γράφει ο Κωνσταντίνος Φλαμής

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ερωτήματα για τον 40χρονο που βρέθηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης - Τι ερευνούν οι Αρχές

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η αλήθεια για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο του Ουίνδσορ - Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις

11:34ΚΟΣΜΟΣ

«Ακυβέρνητη» ήπειρος η Ευρώπη: Το εκρηκτικό κοκτέιλ που απειλεί τα θεμέλια του μπλοκ

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό bullying στην Πάτρα: Τέσσερις ανήλικες εξανάγκασαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια αλλιώς θα την μαχαίρωναν

11:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός σήμερα - Κολυδάς: Κάτι από φθινόπωρο - Μέχρι πότε θα χρειαστούμε μπουφάν

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνέλαβαν πατέρα που χρησιμοποιούσε ως αερόσακο το πεντάχρονο παιδί του

20:24ΕΛΛΑΔΑ

«Μαμά, τώρα ξεκινάω…»: Το τελευταίο μήνυμα της 23χρονης Μαρίας στη μητέρα της, πριν το δυστύχημα

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», Παναθηναϊκός - Παρτιζάν: Γράφεται Ιστορία στην άλλη άκρη του πλανήτη - Η ώρα και το κανάλι

12:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Κίνδυνος για «κεκλεισμένων των θυρών» το ντέρμπι

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζίνο, ο γηραιότερος γορίλας του Animal Kingdom πέθανε στα 44 - Το «ευχαριστώ» της Disney

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοπορία: Όπλα με την ταχύτητα του φωτός - Το νέο αναχαιτιστικό με λέιζερ που παρουσίασε το Ισραήλ

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ