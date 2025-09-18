Της έκλεψαν το φαγητό στο γραφείο και έγινε χαμός: Το σημείωμα που άφησε έγινε viral
Μια 33χρονη υπάλληλος βρήκε το γεύμα της κλεμμένο και άφησε σημείωμα που έγινε viral. Η ιστορία της δίχασε το Reddit και ξεσήκωσε χιλιάδες σχόλια.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η κλοπή φαγητού στο γραφείο είναι από τα πιο εκνευριστικά φαινόμενα στον χώρο εργασίας. Όμως η περίπτωση της Belinda, μιας 33χρονης υπαλλήλου σε ρεσεψιόν, έγινε viral γιατί η αντίδρασή της ξεπέρασε κάθε φαντασία. Ένα απλό Lean Cuisine (έτοιμα φαγητά) στάθηκε αφορμή για να ξεσπάσει ένας μικρός… πόλεμος στο ψυγείο του γραφείου.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:25 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Με τη FinTHESIS θα βρεις το στεγαστικό που σου ταιριάζει, γρήγορα, εύκολα και δωρεάν
15:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Κανονικά με κόσμο το ντέρμπι στη Λεωφόρο
14:34 ∙ ΚΟΣΜΟΣ