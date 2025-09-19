Κάρπαθος: Γεννήθηκε μετά από χρόνια αρσενική φώκια - Ελπίδα για συνέχεια του σπάνιου είδους
Μετά από μία σειρά θηλυκών γεννήσεων, η γέννηση της αρσενικής φώκιας δημιουργεί την ελπίδα για τη συνέχιση του είδους
Στη Βόρεια Κάρπαθο γεννήθηκε μια αρσενική φώκια, κάτι που δεν έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια.
Μετά από μια σειρά μόνο θηλυκών γεννήσεων, αυτή η γέννηση φέρνει ελπίδα για τη συνέχεια του σπάνιου είδους της Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus).
Η είδηση χαροποίησε τους ντόπιους και την ευρύτερη κοινότητα, και όλοι περιμένουν με ανυπομονησία την εξέλιξή της.
