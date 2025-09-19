Κάρπαθος: Γεννήθηκε μετά από χρόνια αρσενική φώκια - Ελπίδα για συνέχεια του σπάνιου είδους

Στη Βόρεια Κάρπαθο γεννήθηκε μια αρσενική φώκια, κάτι που δεν έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια.

Μετά από μια σειρά μόνο θηλυκών γεννήσεων, αυτή η γέννηση φέρνει ελπίδα για τη συνέχεια του σπάνιου είδους της Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus).

Η είδηση χαροποίησε τους ντόπιους και την ευρύτερη κοινότητα, και όλοι περιμένουν με ανυπομονησία την εξέλιξή της.

