Οι χρήστες του X αηδίασαν με την παραγωγή του χαβιαριού

Πολλοί χρήστες στα social media παραδέχθηκαν ότι πίστευαν πως ο τρόπος συγκομιδής του χαβιαριού ήταν «αστείο» όταν τον πρωτοάκουσαν, ενώ άλλοι τον χαρακτήρισαν «αηδιαστικό». Το βίντεο δείχνει ψάρια να ανοίγονται με μαχαίρι ώστε να αφαιρεθεί ο πολύτιμος γόνος, χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα ή τεχνική.

