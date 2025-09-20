Οι χρήστες του X αηδίασαν με την παραγωγή του χαβιαριού
Βίντεο που δείχνει πώς παράγεται το χαβιάρι άφησε άφωνους και αηδιασμένους τους θεατές, καθώς η εικόνα της διαδικασίας απέχει πολύ από την πολυτελή φήμη που συνοδεύει το προϊόν
Πολλοί χρήστες στα social media παραδέχθηκαν ότι πίστευαν πως ο τρόπος συγκομιδής του χαβιαριού ήταν «αστείο» όταν τον πρωτοάκουσαν, ενώ άλλοι τον χαρακτήρισαν «αηδιαστικό». Το βίντεο δείχνει ψάρια να ανοίγονται με μαχαίρι ώστε να αφαιρεθεί ο πολύτιμος γόνος, χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα ή τεχνική.
