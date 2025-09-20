Γυναίκα έφυγε από τον γάμο της κολλητής της επειδή δεν είχε χορτοφαγικό μενού

Μια γυναίκα έφυγε από το γάμο της φίλης της όταν συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχε τίποτα για να φάει.

Η 30χρονη γυναίκα, που είναι χορτοφάγος, μοιράστηκε σε μια ανάρτηση στο Reddit ότι είχε ενημερώσει την φίλη της για τους διατροφικούς της περιορισμούς, αφού όταν απάντησε στην πρόσκληση είχε σημειώσει το κουτάκι της χορτοφαγικής επιλογής.

Ωστόσο, όταν έφτασε η μέρα του γάμου, φαίνεται ότι «ξέχασαν» να ετοιμάσουν ένα γεύμα που θα μπορούσε να φάει.

«Στη δεξίωση, όταν σερβίρουν το δείπνο, το πιάτο μου ήρθε με κοτόπουλο. Το επισήμανα και ο σερβιτόρος είπε ότι δεν είχαν ετοιμάσει χορτοφαγικά γεύματα», γράφει η γυναίκα.

Χωρίς να έχει να απολαύσει το κύριο πιάτο, η γυναίκα «κατέληξε να τρώει ψωμί και σαλάτα, ενώ όλοι οι άλλοι έτρωγαν ένα πλήρες δείπνο». Όπως δήλωσε η ίδια, έμεινε για τις ομιλίες, αλλά μετά αποχώρησε αθόρυβα.

Woman Leaves Friend’s Wedding Early After They 'Forgot' About Her Dietary Restriction https://t.co/vGyHfJNAnh — People (@people) September 20, 2025

«Την επόμενη μέρα, η φίλη μου (η νύφη) μου έστειλε μήνυμα λέγοντας ότι πρόσεξε ότι έφυγα νωρίς και ότι αυτό την πλήγωσε», θυμάται. «Της είπα ειλικρινά ότι ένιωσα αποκλεισμένη και πεινασμένη όλη τη νύχτα, είπε ότι "υπερβάλλω με το φαγητό" και ότι θα έπρεπε απλά να "απολαύσω τη στιγμή"».

Οι χρήστες στην ενότητα των σχολίων εξέφρασαν την έκπληξή τους για το γεγονός ότι δεν της έδωσαν την επιλογή να μην καταναλώσει κρέας, ειδικά αφού είχε ενημερώσει την κολλητή της για το μενού.

«Έχω αναλάβει το catering σε γάμους. Μου φαίνεται απίστευτο ότι ο χώρος δεν είχε τίποτα χορτοφαγικό που να μπορούσε να ετοιμάσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», απάντησε ένας χρήστης. «Πάντα είχα ένα επιπλέον πιάτο για κάθε πιάτο και έκανα δεκτές χορτοφαγικές και χωρίς γλουτένη διατροφές της τελευταίας στιγμής. Το συμβόλαιο μπορεί να αναφέρει αυστηρά τον αριθμό των πιάτων που παραγγέλθηκαν, αλλά όλοι έχουμε βρεθεί σε κατάσταση όπου κάποιος έριξε ένα πιάτο φαγητού, κάποιος αρρώστησε, κάποιος είχε διατροφικό πρόβλημα», σχολίασε ένας άλλος χρήστης.

Άλλοι ήταν εξίσου σοκαρισμένοι που η φίλη της της έστειλε ένα θυμωμένο μήνυμα αντί να την ρωτήσει αν ήταν καλά.

«Ο σύντροφός μου και εγώ φύγαμε νωρίς από έναν γάμο το περασμένο Σαββατοκύριακο επειδή δεν αισθανόταν καλά. Δεν κάναμε φασαρία, απλά φύγαμε. Την επόμενη μέρα, ο γαμπρός μας έστειλε μήνυμα για να βεβαιωθεί ότι ήμασταν και οι δύο καλά», πρόσθεσε ένας άλλος. «Το βρίσκω λίγο περίεργο που η φίλη της δεν ρώτησε αν ήταν καλά πριν επιτεθεί και μιλήσει για το πόσο πληγώθηκε η ίδια».

Διαβάστε επίσης