Λίαμ Χέμσγουορθ - Γκαμπριέλα Μπρουκς: Ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους στα social media
Τα τρυφερά στιγμιότυπα που μοιράστηκαν στο Instagram
Ο Λίαμ Χέμσγουορθ και η Γκαμπριέλα Μπρουκς πρόκειται να παντρευτούν!
Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, το 29χρονο μοντέλο επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον 35χρονο ηθοποιό κάνοντας μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, στην οποία έδειχνε το εντυπωσιακό δαχτυλίδι που της χάρισε ο αγαπημένος της.
Στη μία φωτογραφία που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Μπρουκς αγκαλιάζει τον μελλοντικό της σύζυγο, ενώ επιδεικνύει τον αστραφτερό μονόπετρο δαχτυλίδι των αρραβώνων τους, ενώ σε επόμενο στιγμιότυπο δείχνει το χέρι της να ακουμπά σε ένα λευκό σεντόνι, εστιάζοντας εξ ολοκλήρου στο εκθαμβωτικό διαμαντένιο δαχτυλίδι της.
Το μοντέλο συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα emoji λευκής καρδιάς.
Η ευχάριστη είδηση ήρθε να επιβεβαιώσει τις φήμες περί αρραβώνα του ζευγαριού που κυκλοφορούν τον τελευταίο μήνα, όταν η Γκαμπριέλα Μπρους εθεάθη να περπατά κατά μήκος μιας προβλήτας για γιοτ στην Ίμπιζα φορώντας ένα μονόπετρο δαχτυλίδι στο χέρι.
Ο Χέμσγουορθ και η Μπρουκς έκαναν την πρώτη επίσημη εμφάνισή τους ως ζευγάρι τον Δεκέμβριο του 2019.