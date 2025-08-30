Σεΐχα Μάχρα: Η πριγκίπισσα του Ντουμπάι αποκάλυψε το δαχτυλίδι αρραβώνων αξίας 1,1 εκατ. δολαρίων

Η εντυπωσιακή πριγκίπισσα του Ντουμπάι, Σεΐχα Μάχρα, με τις ελληνικές ρίζες, που προκάλεσε σάλο με τον χωρισμό της, μέσω κοινωνικών δικτύων, αρραβωνιάστηκε με τον αγαπημένο της French Montana, τον περασμένο Ιούνιο και την Παρασκευή αποκάλυψε λεπτομέρειες για το βασιλικό δαχτυλίδι.

Το δαχτυλίδια σχεδιάστηκε από τον Eric the Jeweler της Mavani & Co και αξίζει περίπου 1,1 εκατομμύρια δολάρια, επιβεβαίωσε η εταιρεία σε δελτίο τύπου.

Το διαμάντι 11,53 καρατίων με σμαραγδένια κοπή στο κέντρο του δαχτυλιδιού είναι σχεδόν άψογο τόσο στο χρώμα όσο και στη λεπτομέρεια.

«Το κομψό και σπάνιο σχέδιο είναι ένα τέλειο σύμβολο της μοναδικής ιστορίας αγάπης του ζευγαριού», αναφέρει η ανακοίνωση του κοσμηματοπωλείου.

Η 31χρονη πριγκίπισσα έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - η οποία επιβεβαιώνει τον αρραβώνα της με τον 40χρονο French Montana - με λευκή καρδιά και λαμπερά emojis.

French Montana gets engaged to Princess of Dubai Sheikha Mahra, who is worth over $18 billion ? ? pic.twitter.com/ugYFwVbPEm — HIPHOP CROWN NATION (@hiphopcnation) August 28, 2025

Η πρόταση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού τον Ιούνιο, σύμφωνα με το People, με ένα δελτίο τύπου από την ομάδα του Μαροκινό-Αμερικανού ράπερ να μοιράζεται ότι «ενώ τα σχέδια γάμου βρίσκονται σε εξέλιξη, συγκεκριμένες ημερομηνίες και ρυθμίσεις εξακολουθούν να οριστικοποιούνται και από τις δύο οικογένειες, οι οποίες φέρεται να είναι ενθουσιασμένες και υποστηρικτικές».

Το ζευγάρι πυροδότησε για πρώτη φορά εικασίες για ραντεβού τον Οκτώβριο, όταν η πριγκίπισσα μοιράστηκε φωτογραφίες της με τον French Montana (του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Karim Kharbouch) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Κόρη του Σεΐχη Mohammed bin Rashid Al Maktoum, η Σεΐχα Μάχρα ήταν παντρεμένη με τον Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum για λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, από το 2023 έως το 2024, σε ένα επεισοδιακό διαζύγιο. Το πρώην ζευγάρι έχει μια κόρη 1 έτους.

Ο Kharbouch έχει έναν γιο, τον 16χρονο Kruz με την πρώην σύζυγό του Deen Kharbouch.

Διαβάστε επίσης