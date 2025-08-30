Σεΐχα Μάχρα: Η πριγκίπισσα του Ντουμπάι αποκάλυψε το δαχτυλίδι αρραβώνων αξίας 1,1 εκατ. δολαρίων

Ο χωρισμός της από τον σύζυγό της, και περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο τον ανακοίνωσε ήταν έκπληξη για τον αραβικό κόσμο

Newsbomb

Σεΐχα Μάχρα: Η πριγκίπισσα του Ντουμπάι αποκάλυψε το δαχτυλίδι αρραβώνων αξίας 1,1 εκατ. δολαρίων
X/Twitter
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η εντυπωσιακή πριγκίπισσα του Ντουμπάι, Σεΐχα Μάχρα, με τις ελληνικές ρίζες, που προκάλεσε σάλο με τον χωρισμό της, μέσω κοινωνικών δικτύων, αρραβωνιάστηκε με τον αγαπημένο της French Montana, τον περασμένο Ιούνιο και την Παρασκευή αποκάλυψε λεπτομέρειες για το βασιλικό δαχτυλίδι.

Το δαχτυλίδια σχεδιάστηκε από τον Eric the Jeweler της Mavani & Co και αξίζει περίπου 1,1 εκατομμύρια δολάρια, επιβεβαίωσε η εταιρεία σε δελτίο τύπου.

Το διαμάντι 11,53 καρατίων με σμαραγδένια κοπή στο κέντρο του δαχτυλιδιού είναι σχεδόν άψογο τόσο στο χρώμα όσο και στη λεπτομέρεια.

daxtylidi1.jpg

«Το κομψό και σπάνιο σχέδιο είναι ένα τέλειο σύμβολο της μοναδικής ιστορίας αγάπης του ζευγαριού», αναφέρει η ανακοίνωση του κοσμηματοπωλείου.

Η 31χρονη πριγκίπισσα έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - η οποία επιβεβαιώνει τον αρραβώνα της με τον 40χρονο French Montana - με λευκή καρδιά και λαμπερά emojis.

Η πρόταση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού τον Ιούνιο, σύμφωνα με το People, με ένα δελτίο τύπου από την ομάδα του Μαροκινό-Αμερικανού ράπερ να μοιράζεται ότι «ενώ τα σχέδια γάμου βρίσκονται σε εξέλιξη, συγκεκριμένες ημερομηνίες και ρυθμίσεις εξακολουθούν να οριστικοποιούνται και από τις δύο οικογένειες, οι οποίες φέρεται να είναι ενθουσιασμένες και υποστηρικτικές».

Το ζευγάρι πυροδότησε για πρώτη φορά εικασίες για ραντεβού τον Οκτώβριο, όταν η πριγκίπισσα μοιράστηκε φωτογραφίες της με τον French Montana (του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Karim Kharbouch) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Κόρη του Σεΐχη Mohammed bin Rashid Al Maktoum, η Σεΐχα Μάχρα ήταν παντρεμένη με τον Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum για λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, από το 2023 έως το 2024, σε ένα επεισοδιακό διαζύγιο. Το πρώην ζευγάρι έχει μια κόρη 1 έτους.

Ο Kharbouch έχει έναν γιο, τον 16χρονο Kruz με την πρώην σύζυγό του Deen Kharbouch.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κως: Επεισοδιακή καταδίωξη τα ξημερώματα - Τραυματίστηκε αστυνομικός, συνελήφθησαν δύο Ολλανδοί

22:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Είδος πολυτελείας το σουβλάκι – «Αγγίζει» ακόμη και τα 6,50 ευρώ στην Κρήτη

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση για τον θάνατο του «πρωθυπουργού» τους

21:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

25χρονη ζούσε εφιάλτη στα χέρια του συντρόφου της – Την χτυπούσε και την ανάγκαζε να εκδίδεται

21:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Πανσερραϊκός - ΟΦΗ 0-1: Απόδραση με Γκονζάλες

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Καιροφύλας: Πέθανε ο δημοσιογράφος και ιστορικός ερευνητής

21:46WHAT THE FACT

Επηρεάζεται ο ύπνος μας από τις ηλιομαγνητικές καταιγίδες;

21:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σέντρα» στη Σλοβενία για την ΑΕΚ: Το πρόγραμμα της «Ένωσης» στη League Phase του Conference League

21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σφάζονται» χήρα και πεθερικά για την περιουσία του μεγιστάνα που πέθανε από τσίμπημα μέλισσας

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κορινθία: Καίει σε εγκαταλελειμμένο χώρο συνάθροισης - Ήχησε το 112

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εργαζόμενος σε εστιατόριο έσωσε πελάτη από πνιγμό

21:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Λετονία – Σερβία 80-84: Το «3 στα 3» ήρθε με ρεκόρ καριέρας του Γιόκιτς!

21:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Βόλος - Ολυμπιακός 0-2: «Χτύπησε» με «τακουνάκια» του Τσικίνιο

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στην Ποσειδώνος - Με δυσκολία η κυκλοφορία

20:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βόλος - Ολυμπιακός 0-2: «Πέρασαν» από το Πανθεσσαλικό οι «ερυθρόλευκοι»

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή του καιρού: Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία για τις περιοχές που πλήττονται

20:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Γαλλία – Σλοβενία 103-92: Οι «μπλε» νίκησαν τον σούπερ Ντόντσιτς!

20:49ΚΟΣΜΟΣ

Σεΐχα Μάχρα: Η πριγκίπισσα του Ντουμπάι αποκάλυψε το δαχτυλίδι αρραβώνων αξίας 1,1 εκατ. δολαρίων

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Η Ε.Ε. ενισχύει τις κυρώσεις στη Ρωσία - Στο στόχαστρο και τα κρυπτονομίσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σφάζονται» χήρα και πεθερικά για την περιουσία του μεγιστάνα που πέθανε από τσίμπημα μέλισσας

21:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

25χρονη ζούσε εφιάλτη στα χέρια του συντρόφου της – Την χτυπούσε και την ανάγκαζε να εκδίδεται

18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»: Σπαραγμός για το ζευγάρι στην Εύβοια που χάθηκε στην άσφαλτο – Η τραγική προειδοποίηση της αδερφής του νεκρού οδηγού της μοτοσικλέτας

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από πού πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στη Δυτική Ελλάδα: Πτώσεις δέντρων και προβλήματα σε Κοζάνη, Ιωάννινα και Κέρκυρα - Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Καιροφύλας: Πέθανε ο δημοσιογράφος και ιστορικός ερευνητής

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κορινθία: Καίει σε εγκαταλελειμμένο χώρο συνάθροισης - Ήχησε το 112

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στην Ποσειδώνος - Με δυσκολία η κυκλοφορία

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: «Θυμάμαι μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου» - Τι ανέφερε η 45χρονη στην απολογία της - Διώκεται για κακούργημα

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Ματζώρος: Με βαρύ εγκεφαλικό ο καφετζής του «Σασμού» - Η έκκληση του Ιωάννη Παπαζήση

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα γενέθλια της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Η πυρκαγιά αποκάλυψε βιβλική τοποθεσία - Τον ναό όπου ο Ιησούς έκανε θαύματα

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση για τον θάνατο του «πρωθυπουργού» τους

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Κατέρρευσε από τον άνεμο η σκηνή της συναυλίας της Άννας Βίσσης και του Αντώνη Ρέμου - Δείτε εικόνες

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

19:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονιστική στιγμή στο Κύπρος – Ελλάδα: Σε live εκτέλεση η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου!

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ