Ο Γιάννης Ζουγανέλης συνόδευσε την κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα νύφη στον γάμο της

Για μια πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική στιγμή μίλησε ο Γιάννης Ζουγανέλης σε συνέντευξή του, περιγράφοντας πως ήταν εκείνος που συνόδευσε την κόρη του αγαπημένου φίλου του, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία – Κλάρα, στον γάμο της.

«Ήταν κάτι που με άγγιξε πολύ. Είμαστε οικογένεια με τον Λαυρέντη, την Ελένη, τη Μαρία Κλάρα. Ο γάμος είχε αξιοπρέπεια, χαρά, αγάπη, έρωτα, θεϊκότητα και φιλοξενία», δήλωσε για τη στιγμή εκείνη ο Γιάννης Ζουγανέλης μιλώντας στον Alpha.

«Ένιωσα πραγματικά όμορφα. Όταν ο πατέρας έχει φύγει, αλλά παραμένει ζωντανός με την έντονη παρουσία του στο περιβάλλον, τότε η ζωή σου χαρίζει κάτι πολύτιμο», είπε με συγκίνηση.

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας πέθανε αιφνιδιαστικά στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019. Το περασμένο Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025, η κόρη του Μαρία – Κλάρα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της. Μαζί με τον Γιάννη Ζουγανέλη, στην εκκλησία τη συνόδευσε ο επίσης φίλος του πατέρα της, Διονύσης Τσακνής.