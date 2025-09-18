Ο Γιάννης Ζουγανέλης συνόδευσε την κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα νύφη στον γάμο της

Παρέδωσε συγκινημένος στον γαμπρό τη Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα

Γιάννης Ζουγανέλης, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και Γιάννης Ζουγανέλης σε παλαιότερες ευτυχισμένες στιγμές
Για μια πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική στιγμή μίλησε ο Γιάννης Ζουγανέλης σε συνέντευξή του, περιγράφοντας πως ήταν εκείνος που συνόδευσε την κόρη του αγαπημένου φίλου του, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία – Κλάρα, στον γάμο της.

«Ήταν κάτι που με άγγιξε πολύ. Είμαστε οικογένεια με τον Λαυρέντη, την Ελένη, τη Μαρία Κλάρα. Ο γάμος είχε αξιοπρέπεια, χαρά, αγάπη, έρωτα, θεϊκότητα και φιλοξενία», δήλωσε για τη στιγμή εκείνη ο Γιάννης Ζουγανέλης μιλώντας στον Alpha.

«Ένιωσα πραγματικά όμορφα. Όταν ο πατέρας έχει φύγει, αλλά παραμένει ζωντανός με την έντονη παρουσία του στο περιβάλλον, τότε η ζωή σου χαρίζει κάτι πολύτιμο», είπε με συγκίνηση.

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας πέθανε αιφνιδιαστικά στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019. Το περασμένο Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025, η κόρη του Μαρία – Κλάρα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της. Μαζί με τον Γιάννη Ζουγανέλη, στην εκκλησία τη συνόδευσε ο επίσης φίλος του πατέρα της, Διονύσης Τσακνής.

