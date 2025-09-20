Οι Βρυξέλλες ζητούν από τις αεροπορικές να ακυρώσουν το 50% των πτήσεων που αναχωρούν την Κυριακή
Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζητεί από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν το 50% των πτήσεων που αναχωρούν την Κυριακή
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι οι μισές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν αύριο Κυριακή θα πρέπει να ακυρωθούν λόγω της συνεχιζόμενης αναστάτωσης μετά την κυβερνοεπίθεση σε λογισμικό για το τσεκ-ιν επιβατών που έπληξε αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια.
"Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν τις μισές πτησεις με προγραμματισμένες αναχωρήσεις την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες ουρές και οι καθυστερημένες ακυρώσεις", δήλωσε εκπρόσωπος του βελγικού αερολιμένα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:49 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League Βαθμολογία: «Χαστούκι» για ΠΑΟΚ, χαμόγελα για Άρη και Βόλο
22:29 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0: Πρώτη γκέλα για τους Θεσσαλονικείς στο πρωτάθλημα
21:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βόλος – Asteras Aktor 2-1: Καλύτεροι και νικητές οι Θεσσαλοί
21:46 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Πήρε το ντέρμπι η Γιουνάιτεντ, 2-1 την Τσέλσι
20:34 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Δεν πρόλαβε ο Πελίστρι, έμεινε εκτός ντέρμπι
20:25 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ