Ισπανία: Διάσωση 11 Γάλλων ψαράδων στα ανοιχτά – Δείτε βίντεο της ακτοφυλακής

Η ισπανική ακτοφυλακή διέσωσε και τα 11 μέλη του πληρώματος γαλλικού αλιευτικού σκάφους που κινδύνευσε να βυθιστεί ανοιχτά της Γαλικίας.

Το πλοίο Ray Primero, με έδρα το Λοριάν της βορειοδυτικής Γαλλίας, εξέπεμψε σήμα κινδύνου περίπου 10 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Γαλικίας, καθώς παρουσίασε ανεξέλεγκτη εισροή υδάτων. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος και επιβιβάστηκε σε σωσίβια λέμβο.

Hoy, aún sin luz del día: Pesquero Ray Primero/11 tripulantes a 10 millas costa emite Mayday VHF 16 e informa: vía de agua que no pueden controlar, se van a pique y han ordenado abandono en balsa.

Ελικόπτερο της ακτοφυλακής μετέφερε τους 11 ναυτικούς στο αεροδρόμιο κοντά στην πόλη Κορούνια, όπου υπεβλήθησαν σε προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους.

Το αλιευτικό παραμένει ακυβέρνητο στη θάλασσα, υπό την επιτήρηση σωστικών συνεργείων, τα οποία προσπαθούν να το σταθεροποιήσουν ώστε να ρυμουλκηθεί με ασφάλεια σε λιμάνι.

Η θαλάσσια περιοχή της Γαλικίας, γνωστή για τα πλούσια αλιεύματα αλλά και τις απότομες καταιγίδες, θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους ναυτικούς.