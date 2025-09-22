Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η άλυτη υπόθεση της δολοφονίας του φίλου της κόρης του από το 1983

Ο πρόσφατος θάνατος του Ρόμπερτ Ρέντφορντ αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για την άλυτη υπόθεση της δολοφονίας ενός άνδρα που ήταν σύντροφος της κόρης του στο Κολοράντο, πριν από δεκαετίες.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Σάουνα Ρέντφορντ παρακολουθούσε το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο Μπόουλντερ, όταν ο σύντροφός της και συμφοιτητής Σιντ Γουελς βρέθηκε δολοφονημένος μέσα στο διαμέρισμά του. Την εποχή της δολοφονίας, στις 1 Αυγούστου 1983, ο Ρέντφορντ ετοιμαζόταν να γυρίσει την ταινία-σταθμό «The Natural», ωστόσο βρέθηκε στο πλευρό της κόρης του αμέσως μετά τον τραγικό θάνατο του Γουελς και παρέστη στην κηδεία του.

Ο συγκάτοικος του Γουελς, Θέιν Αλαν Σμίκα, συνελήφθη αρχικά για τη δολοφονία, ωστόσο ο εισαγγελέας της κομητείας Μπόουλντερ αρνήθηκε να ασκήσει επίσημες κατηγορίες λόγω ανεπαρκών αποδείξεων. Το 1986, ο Σμίκα εξαφανίστηκε, σύμφωνα με το Denver Post.

Το 2009, ο διάδοχος του εισαγγελέα, Σταν Γκάρνετ, ξεκίνησε την επανεξέταση της υπόθεσης του Γουελς. Το 2010 εκδόθηκε νέα εντολή σύλληψης για τον Σμίκα σε σχέση με τη δολοφονία.

In 1983, CU student Sid Wells was murdered. @BoulderPolice have a warrant for his roommate, Thayne Smika, and the FBI is offering a $10,000 reward. Learn more about circumstances of the murder in this @9News report: https://t.co/dCGLVA1NwI pic.twitter.com/dbJ62Rm3sp — FBI Denver (@FBIDenver) September 17, 2025

Ο Ρέντφορντ ενημερώθηκε για την επανεξέταση της υπόθεσης και επικοινώνησε προσωπικά με τον εισαγγελέα για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για το ενδιαφέρον. Όπως ανέφερε ο Γκάρνετ στο τηλεοπτικό δίκτυο KUSA, «ήταν μια σύντομη αλλά πολύ φιλική συνομιλία», όπου ο Ρέντφορντ ευχαρίστησε τις αρχές «για το ότι συνεχίζουν να ασχολούνται με την υπόθεση».

Η αμοιβή των 10.000 δολαρίων

Την ημέρα μετά τον θάνατό του, το FBI ανακοίνωσε μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι προσφέρει αμοιβή 10.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Σμίκα, του οποίου η εγγύηση έχει οριστεί στα 5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο αδελφός του θύματος, Ρόμπερτ Γουελς, σημείωσε ότι η οικογένειά του νιώθει «βαθιά εκτίμηση» για τη στήριξη που προσέφερε ο Ρέντφορντ, ο οποίος, πέρα από την παρουσία του στην κηδεία, χρηματοδότησε και μέτρα ασφαλείας για την οικογένεια του θύματος κατά τα πρώτα στάδια της έρευνας.

Ο ίδιος ο εισαγγελέας Γκάρνετ τόνισε ότι η σχέση του θύματος με την κόρη του Ρέντφορντ ήταν «πιο σοβαρή από μια απλή γνωριμία» και εξέφρασε τον σεβασμό του προς τη δέσμευση του σπουδαίου ηθοποιού να επιλύσει την υπόθεση, που είχε σημαντικό αντίκτυπο στην κόρη του.

Το κυνήγι του Θέιν Σμίκα συνεχίζεται, με τις αρχές να παραμένουν σε εγρήγορση για τη σύλληψή του, 42 χρόνια μετά τη δολοφονία.

Διαβάστε επίσης