Δανία: Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε λόγω μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε αφού θεάθηκαν να πετούν στην περιοχή δύο έως τέσσερα «μεγάλα» μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε η αστυνομία της Δανίας.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar που παρακολουθεί τις αερομεταφορές, όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις έχουν διακοπεί από τις 20.26, τοπική ώρα. Τουλάχιστον 11 πτήσεις έχουν κατευθυνθεί σε άλλα αεροδρόμια.

Συνελήφθησαν δύο άτομα συνελήφθησαν στο Όσλο

Συναγερμός για drone στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

«Είναι δύσκολο να πούμε με σιγουριά, αλλά πιθανότατα πρόκειται για αρκετά μεγάλα drones», λέει ο Henrik Stormer της αστυνομίας της Κοπεγχάγης στο TV4 Nyheterna.

Αρκετές πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Αρκετές πτήσεις έχουν επίσης ανακατευθυνθεί στο αεροδρόμιο του Μάλμε.

Ο Σουηδός Αντρέας, ο οποίος βρίσκεται στο αεροδρόμιο, λέει ότι μεγάλα τμήματα του αεροδρομίου έχουν αποκλειστεί.