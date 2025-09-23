«Πόκεμον» μετανάστες συλλαμβάνει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ - Βίντεο

Ο επίσημος λογαριασμός του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δημοσίευσε ένα βίντεο παρουσιάζοντας τις εφόδους των αρχών για τη σύλληψη παράνομων μεταναστών υπό την μουσική υπόκρουση και το στυλ του... Πόκεμον.

Το βίντεο αναφερόταν στο σλόγκαν της σειράς, λέγοντας ότι το υπουργείο «θέλει να τους πιάσει όλους». Στο τέλος, έδειχνε ακόμη και κάρτες συλλεκτικού τύπου με «σπάνιους» μετανάστες χωρίς χαρτιά.

Μια εικόνα απεικονίζει τη φωτογραφία ενός άνδρα που αναγνωρίζεται ως Lorenzo Menendez-Gonzalez δίπλα στην κουβανική σημαία. Η κάρτα τον χαρακτηρίζει ως καταδικασμένο για ανθρωποκτονία στο Ώστιν του Τέξας, για την οποία καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης. Ο σχεδιασμός μιμείται το μορφότυπο μιας συλλεκτικής κάρτας του παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένου του σλόγκαν «Πρέπει να τους πιάσεις όλους!» και του λογότυπου του DHS.

Μια άλλη εικόνα δείχνει μια άλλη κάρτα συλλεκτική, με τη φωτογραφία ενός άνδρα που αναγνωρίζεται ως Moises Lopez-Zepeda με τη μεξικανική σημαία στο παρασκήνιο. Η κάρτα αναφέρει ότι καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία υπό την επήρεια αλκοόλ με όχημα στην κομητεία Rockwall του Τέξας και σε 12 χρόνια φυλάκιση, σύμφωνα με το The Independent.

Η δημοσίευση του βίντεο από τον επίσημο λογαριασμό ενός υπουργείου της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ δεν έμεινε χωρίς αντιδράσεις. Ο Aaron Reichlin-Melnick, ανώτερος συνεργάτης του Αμερικανικού Συμβουλίου Μετανάστευσης, έγραψε σε μια ανάρτηση στο X: «Η πόρτα που το DHS δείχνει να σπάει, λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του βίντεο, ήταν σε ένα σπίτι όπου ζούσαν πολλοί Αμερικανοί πολίτες. Δεν τους έδειξαν ποτέ ένταλμα, τους έβαλαν χειροπέδες και τους οδήγησαν έξω από την σπασμένη πόρτα στο φως των καμερών που έφερε η [υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας] Kristi Noem στην επιδρομή για λόγους δημοσίων σχέσεων. »

The door DHS shows being blown in, a few seconds into this video, was at a home where multiple U.S. citizens lived. They were never shown a warrant and were handcuffed and led out the shattered door into the light of the fleet of cameras Kristi Noem brought to the raid for PR. https://t.co/qk2mpq0EGo pic.twitter.com/XJINesbAnl — Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) September 22, 2025

