Νορβηγία: Έκρηξη χειροβομβίδας στο Όσλο - Συνελήφθη 13χρονος

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (23/9) στo Όσλο της Νορβηγίας, έπειτα από έκρηξη χειροβομβίδας στο κέντρο της πόλης, κοντά σε συναγωγή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρχές, όπου και εντόπισαν ακόμα μία χειροβομβίδα.

Ένας δυνατός κρότος ακούστηκε νωρίς το βράδυ της Τρίτης στο Όσλο, στην περιοχή Πιλεστρεντέτ, αναφέρει στην ηλεκτρονική της σελίδα η νορβηγική εφημερίδα Aftenposten. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται η εφημερίδα, "κάτι που μοιάζει με χειροβομβίδα" εθεάθη στο έδαφος, ενώ σπασμένα γυαλιά γέμισαν το οδόστρωμα.

Norway: Suspected failed terror attack near the synagogue in Oslo. A loud explosion was reported, and grenades along with other explosives were observed. pic.twitter.com/tXN3byaFHK — On Elpeleg ?️ (@onelpeleg) September 23, 2025

Η αστυνομία πυροδότησε τώρα τη δεύτερη χειροβομβίδα στο σημείο, ενώ όπως αναφέρουν τα νορβηγικά ΜΜΕ, συνελήφθη ένας 13χρονος.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής επιχειρήσεων της αστυνομίας, Vidar Pedersen, η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο Parkveien γύρω στις 8:44 μ.μ. τοπική ώρα, κινητοποιώντας άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο Pilestredet έπειτα από μια έκρηξη. Η κατάσταση είναι ασαφής και εργαζόμαστε εκτενώς στον τόπο του συμβάντος», δήλωσε ο Pedersen.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή το ενδεχόμενο τραυματισμών. Η Πυροσβεστική και η Διασωστική Υπηρεσία του Όσλο έστειλαν τρία οχήματα για να συνδράμουν την αστυνομία, όπως επιβεβαίωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής Arvid Nordstrand.

Σύμφωνα με το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB, η αστυνομία έχει επεκτείνει τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή, η οποία βρίσκεται στο κέντρο του Όσλο, κοντά σε κυβερνητικά κτίρια και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Explosion reported in Oslo, Norway, origin unknown but tram is being evacuated and perimiter set up! #Norway #explosion pic.twitter.com/57Gmw48GRv — StrandenOSINT (@StrandenOSINT) September 23, 2025

Η έκκρηξη σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το βασιλικό παλάτι της Νορβηγίας και την ισραηλινή πρεσβεία.

Έκτακτη προειδοποίηση εκδόθηκε επίσης στους κατοίκους της περιοχής το βράδυ της Τρίτης.

Τα τραμ που κινούνται σε κοντινή απόσταση ακινητοποιήθηκε λόγω του συμβάντος.