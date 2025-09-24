Μπαχτσελί: «Το Ισραήλ είναι σαν να βρίσκεται σε πόλεμο διά αντιπροσώπων με την Τουρκία»

«Ο τελικός στόχος του Ισραήλ είναι η Τουρκία», σύμφωνα με τον κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν

Μπαχτσελί: «Το Ισραήλ είναι σαν να βρίσκεται σε πόλεμο διά αντιπροσώπων με την Τουρκία»
Το Ισραήλ είναι σαν να βρίσκεται σε πόλεμο διά αντιπροσώπων με την Τουρκία, δήλωσε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κυβερνητικός εταίρος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και αρχηγός του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ).

Μιλώντας στην τουρκική κρατική τηλεόραση TRT, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί σημείωσε μεταξύ άλλων: «Το Ισραήλ βρίσκεται απέναντι από την Τουρκία, την Παλαιστίνη, τον Λίβανο και τη Συρία. Το Ισραήλ εκμεταλλεύεται κάθε δομή και ομάδα που είναι εχθρός της Τουρκίας. Το Ισραήλ φαίνεται να έχει ξεκινήσει έναν πόλεμο διά αντιπροσώπων εναντίον της Τουρκίας στην περιοχή».

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί υποστήριξε επίσης πως «το γεγονός ότι το Ισραήλ εμφανίζεται απέναντί μας, στη Συρία, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο, στο Αλ Άκσα, εν ολίγοις παντού, δεν είναι τυχαίο. Ο τελικός στόχος του Ισραήλ είναι η Τουρκία, και η πολιτική του να μας περικυκλώσει δεν περνάει απαρατήρητη».

«Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με τη γενοκτονία και τις αδικίες που διαπράττει, δεν είναι βιώσιμη για εμάς και, εάν το Ισραήλ δεν εγκαταλείψει την επεκτατική του στάση, η αντιμετώπισή του σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο φαίνεται αναπόφευκτη», προσέθεσε.

Τέλος, είπε πως «η πρόταση της Τουρκίας για κοινή αμυντική δύναμη κατά του Ισραήλ πρέπει να αξιολογηθεί σοβαρά και να υποστηριχθεί από όλους, κυρίως από τις ισλαμικές χώρες».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντεβλέτ Μπαχτσέλι είχε προτείνει τη σύσταση τριπλής συμμαχίας Τουρκίας, Ρωσίας και Κίνας για την αντιμετώπιση της αμερικανο-ισραηλινής «συμμαχίας του κακού», όπως χαρακτηριστικά είπε.

