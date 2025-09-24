Νέα περιστατικό στον αέρα: «Διαταραχή» GPS ισπανικού αεροσκάφους που μετέφερε την Ρόμπλες

Ένα ισπανικό στρατιωτικό αεροσκάφος με την υπουργό Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες επιβαίνουσα υπέστη «διαταραχή» του GPS την Τετάρτη το πρωί, ενώ πετούσε κοντά στο Καλίνινγκραντ καθ' οδόν προς τη Λιθουανία, ανέφερε το υπουργείο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Εκτός από την Ρόμπλες, το αεροσκάφος μετέφερε συγγενείς Ισπανών πιλότων που συμμετέχουν στη νέα αποστολή αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ στην ανατολική πλευρά του, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα αυτό το μήνα, μετά την κατάρριψη από την Πολωνία drones που είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της.

Η υπουργός επρόκειτο να έχει διμερή συνάντηση με την Λιθουανή ομόλογό της Dovile Sakaliene κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην αεροπορική βάση Siauliai την Τετάρτη το πρωί, σύμφωνα με το πρόγραμμα της ισπανικής κυβέρνησης.

Το περιστατικό ακολουθεί ένα άλλο, στο οποίο το σύστημα GPS ενός αεροσκάφους που μετέφερε την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen παρεμβλήθηκε ενώ βρισκόταν καθ' οδόν προς τη Βουλγαρία στις 31 Αυγούστου.