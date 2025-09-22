Τουσκ: «Η Πολωνία δεν θα διστάσει να καταρρίψει αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της»

Η Πολωνία διαμηνύει πως δεν θα διστάσει να καταρρίψει αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της και συνιστούν απειλή, επιλέγοντας όμως πιο προσεκτική στάση σε περιπτώσεις που τα περιστατικά δεν είναι απολύτως ξεκάθαρα, όπως ανέφερε σήμερα ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου.

Η Εσθονία ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της την Παρασκευή, γεγονός που ενίσχυσε την πεποίθηση στην Ατλαντική Συμμαχία ότι η Μόσχα δοκιμάζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά της. Ορισμένοι νατοϊκοί σύμμαχοι πρότειναν σθεναρή απάντηση.

Η Μόσχα από την πλευρά της απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Εσθονίας ως ψευδείς και υποστηρίζει πως στόχος είναι η όξυνση της έντασης.

Στην ίδια περιοχή, την νύχτα της 10ης προς 11η Σεπτεμβρίου, 20 ρωσικά drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, ενώ στις 19 Σεπτεμβρίου η Βαρσοβία κατήγγειλε επίσης τη διέλευση δύο ρωσικών μαχητικών πάνω από τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας εξόρυξης Petrobaltic στη Θάλασσα της Βαλτικής.

Ο Ντόναλντ Τουσκ τόνισε: «Θα λάβουμε την απόφαση να καταρρίψουμε ιπτάμενα αντικείμενα που παραβιάζουν το έδαφός μας και πετούν επάνω από την Πολωνία - επ' αυτού δεν υπάρχει συζήτηση». Παράλληλα, όσον αφορά πιο ασαφείς περιπτώσεις, όπως την πτήση των ρωσικών μαχητικών πάνω από την πλατφόρμα της Petrobaltic, διευκρίνισε ότι «πρέπει να σκεφτεί κανείς δύο φορές αν θα προβεί σε ενέργειες που μπορεί να δημιουργήσουν οξεία φάση στη διαμάχη», αφού «δεν πρόκειται για τα χωρικά μας ύδατα».

Ο πολωνός πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι η Πολωνία θα πρέπει να είναι βέβαιη ότι δεν θα είναι μόνη αν ξεκινήσει κλιμάκωση. «Πρέπει επίσης να είμαι τελείως βέβαιος...ότι όλοι οι σύμμαχοι θα το αντιμετωπίσουν με τον ίδιο τρόπο με εμάς», είπε.

