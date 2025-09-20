Αλεξάντερ Στουμπ: Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία απαιτούν ετοιμότητα για πόλεμο με τη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, δηλώνει ξεκάθαρα πως οι εγγυήσεις ασφαλείας που συζητούνται για την Ουκρανία, στο πλαίσιο της «συμμαχίας των πρόθυμων», θα υποχρέωναν τις χώρες-μέλη να πολεμήσουν τη Ρωσία σε περίπτωση μελλοντικής επίθεσης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Guardian, ο Στουμπ υποστήριξε ότι «οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι στην ουσία ένα αποτρεπτικό μέσο. Αυτό το μέσο πρέπει να είναι αξιόπιστο, και για να είναι αξιόπιστο, πρέπει να είναι ισχυρό». Όπως τόνισε, οι εγγυήσεις θα τεθούν σε ισχύ μόνο έπειτα από μια μελλοντική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, επιμένοντας ότι η Ρωσία δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να ασκήσει βέτο στη διαμόρφωσή τους. «Η Ρωσία δεν έχει απολύτως κανέναν λόγο στις αποφάσεις ενός ανεξάρτητου κράτους… Οπότε για μένα το θέμα δεν είναι αν η Ρωσία θα συμφωνήσει. Φυσικά και δεν θα συμφωνήσει, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο», είπε χαρακτηριστικά.

Τα λόγια του Φινλανδού προέδρου έρχονται σε αντίθεση με τη μέχρι τώρα τακτική των περισσότερων δυτικών χωρών, που έχουν προσφέρει «διαβεβαιώσεις» και όχι δεσμευτικές υποσχέσεις για στρατιωτική εμπλοκή. Ωστόσο, ο Στουμπ είναι κάθετος: «Αν δεν υποστηρίζονται από πραγματική δύναμη, οι εγγυήσεις δεν έχουν νόημα».

Σχέση με Τραμπ και αισιοδοξία για την Ουκρανία

Ο Αλεξάντερ Στουμπ έχει αναδειχθεί σε βασικό παίκτη στις διαπραγματεύσεις ειρήνης, χτίζοντας μια στενή σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή η προσωπική επαφή έχει επιτρέψει στη Φινλανδία, μια χώρα με πληθυσμό μόλις 5,6 εκατομμύρια, να παίξει σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών.

Παρότι οι προθεσμίες που είχε θέσει ο Τραμπ για πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν περάσει χωρίς αποτέλεσμα, ο Στουμπ παραμένει αισιόδοξος. «Όλα εξελίσσονται βήμα-βήμα», δήλωσε. Όταν ρωτήθηκε αν η Ευρώπη πρέπει να αποδεχθεί ότι οι ΗΠΑ δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος, ο Στουμπ απάντησε ότι η Φινλανδία οφείλει να διατηρεί καλές σχέσεις με την εκάστοτε αμερικανική κυβέρνηση. «Η εξωτερική πολιτική βασίζεται πάντα σε τρεις πυλώνες: αξίες, συμφέροντα και δύναμη. Τα μικρά κράτη έχουν μόνο αξίες και συμφέροντα… αλλά μπορούμε να έχουμε επιρροή αντί για δύναμη».

*Με πληροφορίες από Guardian