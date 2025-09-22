Ρωσία: «Αναμένεται σημαντική δήλωση Πούτιν», είπε ο Πεσκόφ
Συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας
Σημαντικές ανακοινώσεις αναμένονται τη Δευτέρα από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος θα συναντηθεί με μέλη του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε συνέντευξη Τύπου.
«Στα μέσα της ημέρας, κάποια στιγμή μετά τις 14:00-14:30 (τοπική ώρα), αναμένουμε ότι ο πρόεδρος θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα είναι μια συνάντηση εργασίας με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και αναμένουμε μια σημαντική δήλωση από τον πρόεδρο Πούτιν», τόνισε ο Πεσκόφ.
