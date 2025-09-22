Ουκρανοί κατέστρεψαν για πρώτη φορά αμφίβια ρωσικά αεροσκάφη Beriev στην Κριμαία - Βίντεο

Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες κατέστρεψαν, σύμφωνα με δήλωσή τους, για πρώτη φορά ρωσικά αεροσκάφη Be-12 «Chaika» στην Κριμαία.

Οι στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας (GUR) ανέφεραν μια σπάνια επιχείρηση στην κατεχόμενη Κριμαία: Καταστράφηκαν δύο αμφίβια αεροσκάφη Be-12 Chaika, ενώ επιτέθηκαν και σε ένα ελικόπτερο Mi-8.

Τα Be-12 είναι εξαιρετικά σπάνια και ακριβά αεροσκάφη, σχεδιασμένα για αντιυποβρυχιακό πόλεμο και θαλάσσια περιπολία. Για δεκαετίες, αυτά τα αμφίβια αεροσκάφη θεωρούνταν το καμάρι της σοβιετικής και ρωσικής αεροπορίας.

Αν ισχύει η πληροφορία, αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που τέτοια αεροσκάφη καταστρέφονται σε μάχη, γεγονός που αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την παρουσία της ρωσικής ναυτικής αεροπορίας στη Μαύρη Θάλασσα.

? Ukrainian intelligence destroys Russian Be-12 “Chaika” aircraft in Crimea for the first time



Ukraine’s military intelligence (GUR) reported a rare operation in occupied Crimea: two Be-12 Chaika amphibious aircraft were destroyed, along with a strike on a Mi-8 helicopter.



The… pic.twitter.com/k9W7LCITL5 — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2025

Το Be-12 «Chaika» αναπτύχθηκε μεταξύ 1956 και 1965 στο Γραφείο Πειραματικού Σχεδιασμού Beriev. Έχει μήκος 30 μέτρα, ύψος 7,4 μέτρα και άνοιγμα φτερών 30 μέτρα. Η τακτική εμβέλεια του είναι 600–650 χιλιόμετρα. Την εποχή της δημιουργίας του, ήταν το μεγαλύτερο σειριακό αμφίβιο αεροσκάφος στον κόσμο. Ανάλογα με το μοντέλο, μπορεί να μεταφέρει πυρηνικό φορτίο (μοντέλο Be-12SK).

Διαβάστε επίσης