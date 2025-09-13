Επίδειξη ισχύος από ρωσικά Mig με βαλλιστικούς πυραύλους

Επίδειξη δύναμης, μήνυμα προς τη Δύση ή και τα δύο; Ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εξοπλισμένα με υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους πέταξαν για 4 ώρες πάνω από τη Θάλασσα του Μπάρεντς, στο πλαίσιο της κοινής στρατιωτικής άσκησης με τη Λευκορωσία, «Zapad 2025».

Ρωσία και Λευκορωσία ξεκίνησαν τις κοινές ασκήσεις την Παρασκευή, σε μία περίοδο που οι σχέσεις του ΝΑΤΟ και της Δύσης δοκιμάζονται περισσότερο από ποτέ, τουλάχιστον μετά το τέλος της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου και λίγα 24ωρα μετά το επεισόδιο στην Πολωνία με τα ρωσικά drones.

Tα Mig έφεραν πυραύλους Kinzhal, που σημαίνει «στιλέτο» στα ρωσικά. Πρόκειται για υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο, ο οποίος εκτοξεύεται από αέρος και είναι ικανός να μεταφέρει πυρηνικές ή συμβατικές κεφαλές. Η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τα όπλα αυτά εναντίον της Ουκρανίας.