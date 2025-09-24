Η Αίγυπτος ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στο Σινά, ανησυχεί το Ισραήλ

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση αναγνώρισε επίσημα αυτό το Σαββατοκύριακο ότι αναπτύσσει στρατεύματα στη χερσόνησο του Σινά, μια χερσόνησο που συνορεύει με το Ισραήλ.

Αυτές οι στρατιωτικές κινήσεις φέρεται να συνδέονται με επιχειρήσεις για την καταπολέμηση «τρομοκρατικών ενεργειών» και «επιχειρήσεων λαθρεμπορίου» , σύμφωνα με την Libération.

Το Ισραήλ, το οποίο έχει ήδη εμπλακεί στη Γάζα και πραγματοποιεί επιθέσεις στον Λίβανο και τη Συρία, εκφράζει την ανησυχία του για αυτήν την ασυνήθιστη ανάπτυξη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε ακόμη και από τον Ντόναλντ Τραμπ να πιέσει την Αίγυπτο να την τερματίσει, αναφέρει η αμερικανική διαδικτυακή ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios.