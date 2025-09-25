Νέος ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα – Είχαν προηγηθεί 6,2 Ρίχτερ

Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε το αργά το βράδυ της Τετάρτης, στις 23:51 τοπική ώρα (06:51 ώρα Ελλάδος), σε περιοχή της βορειοδυτικής Βενεζουέλας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 35 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 24 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της πόλης Μένε Γκράντε.

Είχαν προηγηθεί 6,2 Ρίχτερ

Είχε προηγηθεί, λίγες ώρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 18:22 τοπική ώρα, σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών, με επίκεντρο την ίδια περιοχή.

Από τον πρώτο χρονικά σεισμό, που έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Καράκας, δεν υπήρξαν θύματα ή «σημαντικές υλικές ζημιές», όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

Το επίκεντρο του πρώτου σεισμού εντοπίστηκε 24 χιλιόμετρα ανατολικά -βορειοανατολικά του Μένε Γκράντε, σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή της πολιτείας Σούλια, κοντά στη λίμνη Μαρακαΐμπο, σύμφωνα με το USGS. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 7,8 χιλιόμετρα.