Καραϊβική: Τα παραδεισένια νησιά βυθίζονται στα... σκουπίδια - Στο «κόκκινο» η περιβαλλοντική κρίση

Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά των οικονομιών της Καραϊβικής, όμως τα νούμερα ρεκόρ των επισκεπτών σε συνδυασμό με τις ελλιπείς υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων απειλούν τα νησιά με περιβαλλοντική καταστροφή. Η περίπτωση της Αντίγκουα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κρίσης.

Η χωματερή του νησιού, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα Σεντ Τζονς, έχει υπερβεί τη χωρητικότητά της εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία. Ακριβώς δίπλα, τεράστια κρουαζιερόπλοια, τα οποία επισκέπτονται το νησί περισσότερες από 10 φορές την εβδομάδα, αποβιβάζουν χιλιάδες τουρίστες αλλά και τόνους σκουπιδιών.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που μετέδωσε το BBC, η χωματερή της Αντίγκουα έχει δεχτεί περισσότερους από 1.200 τόνους απορριμμάτων μόνο φέτος από κρουαζιερόπλοια. Τα πλοία ακολουθούν τους διεθνείς κανονισμούς, αλλά ο μεγάλος αριθμός επιβατών και ταξιδιών αυξάνει δραματικά τον όγκο των απορριμμάτων που ξεφορτώνονται στα λιμάνια, ασκώντας τεράστια πίεση στα υποστελεχωμένα τοπικά συστήματα διαχείρισης.

«Δεν έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων τα τελευταία 10 χρόνια», αναφέρει ο Ντέιβιντ Σπένσερ, πρώην διευθυντής της αρχής διαχείρισης απορριμμάτων του νησιού. Από την πλευρά του, ο νυν διευθυντής Ντάνλεϊ Φίλιπ, παραδέχεται ότι η χωματερή είναι απλά ένας χώρος απόρριψης, ενώ υποσχέθηκε επενδύσεις για τη μετατροπή της σε ένα σύγχρονο κέντρο διαχείρισης.

«Θεριεύει» το πρόβλημα των σκουπιδιών σε όλη την Καραϊβική

Η κατάσταση στην Αντίγκουα αντανακλά το γενικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Καραϊβική, η οποία αποτελεί μία από τις πιο εξαρτημένες από τον τουρισμό περιοχές του κόσμου. Πέρυσι, 33,7 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν την περιοχή με κρουαζιερόπλοια, ενώ επιπλέον 34,2 εκατομμύρια έκαναν διακοπές με διαμονή.

Στα νησιά Κέιμαν, οι ντόπιοι αποκαλούν τη χωματερή τους ως όρος «Σκουπίδια», καθώς δέχτηκε 130.000 τόνους απορριμμάτων τον τελευταίο χρόνο. Η Ζάρα Ματζίντ, από την ομάδα ακτιβιστών «Προστατέψτε το μέλλον μας», τονίζει ότι «κάθε κομμάτι σκουπιδιού που αφήνει ένας τουρίστας έχει αντίκτυπο».

Αντίστοιχα, η Τζαμάικα, που είναι ο δεύτερος πιο δημοφιλής προορισμός στην Καραϊβική, στέλνει την πλειονότητα των απορριμμάτων της σε απλούς χώρους απόθεσης, ενώ οι νήσοι Τερκς και Κάικος αντιμετωπίζουν συχνές πυρκαγιές και αιθαλομίχλη λόγω της κακής διαχείρισης.

Κρουαζιέρες και… «χρυσά» σκουπίδια

Αν και μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας, όπως η Carnival Cruise Line και η Royal Caribbean, διαφημίζουν τις προσπάθειές τους για ανακύκλωση και περιβαλλοντική ευθύνη, το πρόβλημα παραμένει. Ένας εργαζόμενος στη χωματερή της Αντίγκουα, δήλωσε στο BBC ότι «οποιαδήποτε ώρα έρχονται φορτηγά με σκουπίδια από κρουαζιερόπλοια, βρίσκονται εκεί οι “pickers”». Πρόκειται για άτομα που ψάχνουν ανάμεσα στα σκουπίδια για αντικείμενα αξίας, όπως «σχεδόν καινούργιες καρέκλες και ρούχα», βγάζοντας ακόμα και 40 δολάρια την ημέρα.

