Καραϊβική: Τα παραδεισένια νησιά βυθίζονται στα... σκουπίδια - Στο «κόκκινο» η περιβαλλοντική κρίση

Οι τουριστικές ροές ρεκόρ και τα τεράστια κρουαζιερόπλοια απειλούν με περιβαλλοντική καταστροφή τα νησιά, καθώς οι τοπικές υποδομές δεν επαρκούν

Κυριάκος Κουζούμης

Καραϊβική: Τα παραδεισένια νησιά βυθίζονται στα... σκουπίδια - Στο «κόκκινο» η περιβαλλοντική κρίση
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά των οικονομιών της Καραϊβικής, όμως τα νούμερα ρεκόρ των επισκεπτών σε συνδυασμό με τις ελλιπείς υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων απειλούν τα νησιά με περιβαλλοντική καταστροφή. Η περίπτωση της Αντίγκουα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κρίσης.

Η χωματερή του νησιού, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα Σεντ Τζονς, έχει υπερβεί τη χωρητικότητά της εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία. Ακριβώς δίπλα, τεράστια κρουαζιερόπλοια, τα οποία επισκέπτονται το νησί περισσότερες από 10 φορές την εβδομάδα, αποβιβάζουν χιλιάδες τουρίστες αλλά και τόνους σκουπιδιών.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που μετέδωσε το BBC, η χωματερή της Αντίγκουα έχει δεχτεί περισσότερους από 1.200 τόνους απορριμμάτων μόνο φέτος από κρουαζιερόπλοια. Τα πλοία ακολουθούν τους διεθνείς κανονισμούς, αλλά ο μεγάλος αριθμός επιβατών και ταξιδιών αυξάνει δραματικά τον όγκο των απορριμμάτων που ξεφορτώνονται στα λιμάνια, ασκώντας τεράστια πίεση στα υποστελεχωμένα τοπικά συστήματα διαχείρισης.

«Δεν έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων τα τελευταία 10 χρόνια», αναφέρει ο Ντέιβιντ Σπένσερ, πρώην διευθυντής της αρχής διαχείρισης απορριμμάτων του νησιού. Από την πλευρά του, ο νυν διευθυντής Ντάνλεϊ Φίλιπ, παραδέχεται ότι η χωματερή είναι απλά ένας χώρος απόρριψης, ενώ υποσχέθηκε επενδύσεις για τη μετατροπή της σε ένα σύγχρονο κέντρο διαχείρισης.

«Θεριεύει» το πρόβλημα των σκουπιδιών σε όλη την Καραϊβική

Η κατάσταση στην Αντίγκουα αντανακλά το γενικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Καραϊβική, η οποία αποτελεί μία από τις πιο εξαρτημένες από τον τουρισμό περιοχές του κόσμου. Πέρυσι, 33,7 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν την περιοχή με κρουαζιερόπλοια, ενώ επιπλέον 34,2 εκατομμύρια έκαναν διακοπές με διαμονή.

Στα νησιά Κέιμαν, οι ντόπιοι αποκαλούν τη χωματερή τους ως όρος «Σκουπίδια», καθώς δέχτηκε 130.000 τόνους απορριμμάτων τον τελευταίο χρόνο. Η Ζάρα Ματζίντ, από την ομάδα ακτιβιστών «Προστατέψτε το μέλλον μας», τονίζει ότι «κάθε κομμάτι σκουπιδιού που αφήνει ένας τουρίστας έχει αντίκτυπο».

Αντίστοιχα, η Τζαμάικα, που είναι ο δεύτερος πιο δημοφιλής προορισμός στην Καραϊβική, στέλνει την πλειονότητα των απορριμμάτων της σε απλούς χώρους απόθεσης, ενώ οι νήσοι Τερκς και Κάικος αντιμετωπίζουν συχνές πυρκαγιές και αιθαλομίχλη λόγω της κακής διαχείρισης.

Κρουαζιέρες και… «χρυσά» σκουπίδια

Αν και μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας, όπως η Carnival Cruise Line και η Royal Caribbean, διαφημίζουν τις προσπάθειές τους για ανακύκλωση και περιβαλλοντική ευθύνη, το πρόβλημα παραμένει. Ένας εργαζόμενος στη χωματερή της Αντίγκουα, δήλωσε στο BBC ότι «οποιαδήποτε ώρα έρχονται φορτηγά με σκουπίδια από κρουαζιερόπλοια, βρίσκονται εκεί οι “pickers”». Πρόκειται για άτομα που ψάχνουν ανάμεσα στα σκουπίδια για αντικείμενα αξίας, όπως «σχεδόν καινούργιες καρέκλες και ρούχα», βγάζοντας ακόμα και 40 δολάρια την ημέρα.

*Με πληροφορίες από BBC

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλί Σαμπάντζι: Η ιστορία του Τούρκου μεγιστάνα – Από τη δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου μέχρι το «χρυσό» διαζύγιο με την κληρονόμο της δυναστείας Ντογάν

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Καραϊβική: Τα παραδεισένια νησιά βυθίζονται στα... σκουπίδια - Στο «κόκκινο» η περιβαλλοντική κρίση

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Εκτινάχτηκαν στα ύψη οι τιμές - Αύξηση 4,3% 2025 - Στην περιφέρεια η μεγαλύτερη άνοδος

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα «κλειδώνουν» οι φρεγάτες Μπεργκαμίνι - Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Το μήνυμα για τα F-35 και τις κυρώσεις CAATSA και οι εμπορικές συναλλαγές

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με πτώση της θερμοκρασίας ξεκινάει η κακοκαιρία – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «επίκεντρο» σφοδρών καταιγίδων

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου

04:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

04:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο πρώην διευθυντής του FBI κατηγορείται για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Περού: Τουλάχιστον 14 νεκροί από σύγκρουση μίνι βαν με νταλίκα

03:58ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις 50 Επαγγελματικές Σχολές - Δείτε τις 36 ειδικότητες

03:34ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου σε «Πήγασο» και «Γλαύκο» ανακάλυψε η ExxonMobil

03:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τα μεσάνυχτα στα Ανώγεια Ρεθύμνου

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Drone καταρρίφθηκε και εξερράγη κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μικολάιφ

02:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απώλειες στη Wall Street – Οι επενδυτές δεν πείστηκαν από τα νέα οικονομικά στοιχεία

01:54ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ νότια της Ζάκυνθου

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Μητσοτάκης σε εκπροσώπους αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων: O πόλεμος στη Γάζα δεν μπορεί να συνεχιστεί

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, ήρθε η ώρα να σταματήσουν»

00:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόντης: «Αυτή η νίκη θα μας απελευθερώσει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:39ΚΟΣΜΟΣ

Πού θα φυλακιστεί ο Σαρκοζί: Υποψήφια η VIP La Sante που «φιλοξένησε» τον Κάρλος το Τσακάλι - Ντους, τηλέφωνο και 14 ευρώ για τηλεόραση

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Το μήνυμα για τα F-35 και τις κυρώσεις CAATSA και οι εμπορικές συναλλαγές

16:53LIFESTYLE

Μάικλ Ντάγκλας - Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Μοιράζονται τα πάντα - ακόμα και τα γενέθλιά τους - Η ερωτική διαδρομή τους από το 1998

00:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα «κλειδώνουν» οι φρεγάτες Μπεργκαμίνι - Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με πτώση της θερμοκρασίας ξεκινάει η κακοκαιρία – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «επίκεντρο» σφοδρών καταιγίδων

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Μαλλιωτάκη: «Πολύ κακή ιδέα να πουλήσουμε F–35 στον Ερντογάν»

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4: Βγαλμένος από τα καλύτερα ευρωπαϊκά του βράδια!

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Αργεντινή: Βασάνισαν και δολοφόνησαν 3 γυναίκες live σε κλειστή ομάδα του Instagram

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ»

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Εκτινάχτηκαν στα ύψη οι τιμές - Αύξηση 4,3% 2025 - Στην περιφέρεια η μεγαλύτερη άνοδος

23:24LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Έφυγε με πικρία από την ζωή» - Η εξομολόγηση του Μάκη Δελαπόρτα για την διάσημη ηθοποιό

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν: Υπογράφηκε συμφωνία ΗΠΑ-Τουρκίας για αέριο και πυρηνική ενέργεια

18:07LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Δεν άφησε τίποτα στη φαντασία του κοινού με το διάφανο catsuit της

18:14TRAVEL

Ταξίδι στον χρόνο: Η πόλη που έβαλε το μέλλον σε... ράγες και έγινε η «μητέρα» των σιδηροδρόμων

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στη Μεσαρά: Δύο αδέλφια μαχαιρωμένα σε χωράφι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ