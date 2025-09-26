Ρωσία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από νοθευμένο αλκοόλ - Τρεις νοσηλεύονται με δηλητηρίαση

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία, μετά την κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ τρεις άλλοι νοσηλεύονται με δηλητηρίαση.

Κάτοικος της πόλης Γκόστισι, κοντά στο σύνορο με την Εσθονία, συνελήφθη ως ύποπτος ότι πουλούσε το αλκοόλ σε συντοπίτες του, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

Το δίκτυο Telegram ανέβασε τον αριθμό των νεκρών σε 12 και είπε ότι η σύζυγος του υπόπτου επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση αφού δοκίμασε το προϊόν του συζύγου της.

Η Ρωσία ενίσχυσε τους ελέγχους της παραγωγής και πώλησης αλκοόλ μετά τον θάνατο 77 ανθρώπων στη Σιβηρία έπειτα από κατανάλωση παράνομου αλκοολούχου ποτού το 2016, αλλά η κατανάλωση σπιτικού αλκοόλ παραμένει σοβαρό πρόβλημα.

Τον Ιούνιο του 2023 τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πολλές περιφέρειες της δυτικής Ρωσίας μετά την κατανάλωση νοθευμένου μηλίτη.

Ειδικοί της βιομηχανίας λένε ότι οι αυξανόμενες τιμές του αλκοόλ στο λιανεμπόριο και οι επίσης αυξανόμενοι περιορισμοί στις ρωσικές περιφέρειες των πωλήσεων αλκοολούχων έχουν στρέψει κάποιους στα χειροποίητα παρασκευάσματα, κάποιες φορές με μοιραίες επιπτώσεις.

Διαβάστε επίσης