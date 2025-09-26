Μεγάλη πυρκαγιά από σύγκρουση τρένου με φορτηγό στη Ρωσία - Βίντεο

Εμπορευματικό τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό στο Σμολένσκ της Ρωσίας, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

Συγκεκριμένα στην περιοχή του Σμολένσκ στις 7:26 π.μ. τοπική ώρα, ένα εμπορικό τρένο που μετέφερε βενζίνη συγκρούστηκε με ένα βαρύ φορτηγό, προκαλώντας μια τεράστια πυρκαγιά, ανέφερε το Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών.

«Μονάδες πυρόσβεσης και διάσωσης εργάζονται σε σιδηροδρομική διάβαση κοντά στον σταθμό Ριζίκοβο στην περιοχή Ρουντνιάνσκι. Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, ένα εμπορικό τρένο και ένα βαρύ φορτηγό συγκρούστηκαν γύρω στις 8:00 π.μ., με αποτέλεσμα να πιάσουν φωτιά πολλά βαγόνια», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τη διοίκηση των σιδηροδρόμων, ένα φορτηγό διέσχισε τις γραμμές μπροστά από ένα αντίθετο ρεύμα τρένου σε μια διάβαση μεταξύ των σταθμών Rudnya και Golynki. Ο μηχανοδηγός του τρένου πάτησε τα φρένα έκτακτης ανάγκης, αλλά η απόσταση ήταν ανεπαρκής και η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Ως αποτέλεσμα, 18 βενζινοκίνητα βαγόνια εκτροχιάστηκαν και ο μηχανοδηγός και ο βοηθός του νοσηλεύτηκαν με μέτρια τραύματα.

Τρία πυροσβεστικά οχήματα και τέσσερα οχήματα διάσωσης στάλθηκαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του ατυχήματος. Η σιδηροδρομική υπηρεσία στο τμήμα έχει ανασταλεί.