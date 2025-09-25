Μυστηριώδης θάνατος πρώην Ρώσου αξιωματούχου - Νεκρός μέσα στην τουαλέτα της αρμένικης πρεσβείας

Κατάφερε να αποδράσει πριν οδηγηθεί σε δίκη για να βρεθεί νεκρός μέσα στην τουαλέτα, με τον θάνατό του επίσημα να αποδίδεται σε αυτοκτονία

Μυστηριώδης θάνατος πρώην Ρώσου αξιωματούχου - Νεκρός μέσα στην τουαλέτα της αρμένικης πρεσβείας
Ο Μπόρις Αβακιάν, 43 ετών, Αρμενικής καταγωγής, είχε καταφέρει να ξεφύγει τρεις φορές από την έρευνας σε βάρος του, κρυμμένος σε διάφορες χώρες, πριν βρεθεί νεκρός στην τουαλέτα του αρμενικού προξενείου στην Αγία Πετρούπολη. Ποιος είναι και για τι είναι γνωστός;

Χθες, θα οδηγείτο στο Δικαστήριο της Αγίας Πετρούπολης για να επιβληθούν στον 43χρονο πρώην τελωνειακό, επιχειρηματία και πολιτικό, περιοριστικά μέτρα.

Ωστόσο, ο Αβακιάν ζήτησε από την αυτοκινητοπομπή ένα τσιγάρο και κατάφερε να διαφύγει. Σύντομα αποδείχθηκε ότι κρυβόταν στην πρεσβεία της πατρίδας του της Αρμενίας, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας δεν έχουν δικαίωμα εισόδου.

Σήμερα το πρωί, ο πρώην αξιωματούχος βρέθηκε νεκρός στην τουαλέτα της πρεσβείας, με ένα κουζινομάχαιρο κοντά του.

Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, ο Μπόρις Αβακιάν αυτοκτόνησε όταν κατάλαβε ότι η αρμενική πλευρά επρόκειτο να τον εκδώσει. Αλλά τίποτα δεν αποκλείεται, καθώς σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ ήξερε πάρα πολλά...

Πριν από 10 χρόνια εισήγαγε πολυτελή ρούχα και επώνυμα ηλεκτρονικά είδη στη Ρωσία με το πρόσχημα φθηνών οικοδομικών υλικών - η ζημιά ανήλθε σε 800 εκατομμύρια ρούβλια. Επιπλέον, μαζί με τον πρώην ιδιοκτήτη μιας μπουτίκ και άλλους 18 κατηγορούμενους ενεπλάκησαν στην υπόθεση φοροδιαφυγής τελωνειακών δασμών ύψους άνω των 4,2 δισεκατομμυρίων ρούβλια.

Εκτός από την υπόθεση λαθρεμπορίου, ο Αβακιάν ήταν βασικός μάρτυρας στην υπόθεση διαφθοράς στην Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία και στις ειδικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, βρισκόταν υπό κρατική προστασία και μπορούσε να καταθέσει εναντίον πολλών υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Πώς κατάφερε ο Μπόρις Αβακιάν να είναι παντού

Για πρώτη φορά, ο Αβακιάν συνελήφθη το 2016 σε ένα από τα εστιατόρια της Μόσχας με την ίδια υποψία για αποφυγή τελωνειακών δασμών. Στη συνέχεια, τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να φύγει. Επιπλέον, δραπέτευσε την ημέρα του προγραμματισμένου γάμου του με τη νικήτρια του διαγωνισμού ομορφιάς "Mrs. World" Yulia Ionina,η οποία ήταν ήδη έγκυος. Σύντομα ο Μπόρις Αβακιάν εμφανίστηκε στο Παρίσι: εκεί τελικά παντρεύτηκαν και πέρασαν το μήνα του μέλιτος. Ήταν χωρισμένος από την πρώτη σύζυγό του, με την οποία είχαν τρία παιδιά.

Στη συνέχεια το ζευγάρι έζησε στην Αυστρία και μετά στην Ελβετία.

Δεν είναι σαφές πότε, αλλά ο Μπόρις Αβακιάν κατάφερε να επισκεφθεί το Ναγκόρνο-Καραμπάχ ως συνταγματάρχης του αρμενικού στρατού. Εκείνη την εποχή, είχε ήδη τοποθετηθεί ως υποψήφιος από την Αρμενία στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής. Το 2018, ο Αβακιάν συμμετείχε ενεργά στην Αρμενική Βελούδινη Επανάσταση, υποστηρίζοντας τον Νικόλ Πασινιάν. Στη συνέχεια, φάνηκε να έχει ένα λαμπρό μέλλον στην αρμενική πολιτική. Παραιτήθηκε μάλιστα από τη ρωσική υπηκοότητα για να υποβάλει αίτηση για υψηλές θέσεις και να συμμετάσχει στις εκλογές. Ωστόσο, κάτι πήγε στραβά.

Το 2021, ο Αβακιάν αφαιρέθηκε από όλες τις θέσεις, κατηγορούμενος για παράνομη διέλευση των συνόρων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ίσως αυτό οφείλεται στη σύγκρουσή του με τον Υπουργό του Υπουργείου Εσωτερικών της Αρμενίας, αλλά ούτε οι Αρμένιοι κατάφεραν να τον συλλάβουν. Δραπέτευσε και μπήκε στη λίστα καταζητούμενων στην Αρμενία.

Έτσι, ο Μπόρις Αβακιάν κατέληξε ξανά στη Ρωσία, όπου, μάλιστα, ήταν και καταζητούμενος και συνελήφθη σε ένα από τα εστιατόρια της Αγίας Πετρούπολης.

Μετά τη δεύτερη κράτηση, ο Αβακιάν κατέληξε σε κέντρο κράτησης της Μόσχας. Τον Φεβρουάριο του 2022, ηχογράφησε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα από εκεί, όπου έκανε πρόποση. Και μετά εξαφανίστηκε από τον χώρο των ΜΜΕ, τίποτα δεν ακούστηκε για αυτόν μέχρι χθες. Είναι σαφές ότι στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος από το κέντρο κράτησης.

Πόσο πλούσιος ήταν ο Μπόρις Αβακιάν

Ο Τύπος υπολογίζει την περιουσία του Μπόρις Αβακιάν στα 100 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο, στα χαρτιά, δεν φαινόταν πλούσιος.

Παρά την αμφίβολη φήμη του, στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, ο Μπόρις Αβακιάν ήταν γνωστός ως κοινωνικός. Φορούσε μπουφάν από δέρμα κροκόδειλου, παρακολούθησε κλειστές λαμπερές εκδηλώσεις, επικοινωνούσε με αστέρες του θεάματος.

Στην Αγία Πετρούπολη, είχε ένα ευρύχωρο διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων σε ένα ιστορικό αρχοντικό, αξίας 25 εκατομμύρια ρούβλια. Η οικογένειά του χρησιμοποίησε επίσης ένα μεγάλο διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων που υπολογίζεται σε 20 εκατομμύρια ρούβλια.

Τα ακίνητα της πρώην συζύγου του στην Αγία Πετρούπολη είναι πιο ενδιαφέροντα: αρχοντικά 160 τετραγωνικών μέτρων στο συγκρότημα κατοικιών "Residence on Suvorovsky" και διαμερίσματα 180 τετραγωνικών μέτρων στην πολυκατοικία των Larionovs, η συνολική τιμή είναι έως και 150 εκατομμύρια ρούβλια. Το δεύτερο διαμέρισμα της πρώην συζύγου του Avakyan πωλείται εδώ και μερικά χρόνια σε τιμή έκπτωσης - για 31 εκατομμύρια ρούβλια.

