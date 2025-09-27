Ο Μαρκ Χάμιλ τιμάται με το Βραβείο Κινηματογραφικής Αριστείας στο Φεστιβάλ Σαν Ντιέγκο

Ο διάσημος ηθοποιός Μαρκ Χάμιλ θα παραλάβει το Βραβείο Κινηματογραφικής Αριστείας Γκρέγκορι Πεκ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Ντιέγκο, που θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου. Μαζί του θα τιμηθούν η Μάρλι Μάτλιν, ο Τζον Μαγκάρο και ο Τζο Μανγκανιέλο, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές. Το Φεστιβάλ θα κλείσει με την προβολή της ταινίας του Ράιαν Τζόνσον «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery».

Ο Χάμιλ, που έμεινε στην ιστορία ως Λουκ Σκαϊγουόκερ στη θρυλική ταινία Star Wars του 1977 και τις συνέχειές της, αλλά και στις σειρές The Mandalorian και The Book of Boba Fett, εμφανίζεται φέτος στη μεταφορά του μυθιστορήματος του Στίβεν Κινγκ The Long Walk, σε σκηνοθεσία Φράνσις Λόρενς.

Το 2024 συμπρωταγωνίστησε με τον Τομ Χίντλστον στο The Life of Chuck, που απέσπασε το βραβείο κοινού στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Παράλληλα, έχει μακρά πορεία ως ηθοποιός φωνής, με εμβληματικές συμμετοχές όπως ο Τζόκερ στο Batman: The Animated Series και στα βιντεοπαιχνίδια Arkham, για τα οποία απέσπασε και βραβείο BAFTA. Πρόσφατα, συμμετείχε και στις ταινίες κινουμένων σχεδίων The Wild Robot και The Boy and the Heron, που ξεχώρισαν στα Όσκαρ.

«Με μια τόσο εντυπωσιακή συλλογή ταινιών και διακεκριμένους καλλιτέχνες, το φετινό φεστιβάλ θα αποτελέσει μοναδική εμπειρία για το κοινό», δήλωσε η Τόνια Μάντουθ, διευθύνουσα σύμβουλος και καλλιτεχνική διευθύντρια. «Το Σαν Ντιέγκο παραμένει προσηλωμένο στην ανάδειξη της κινηματογραφικής αριστείας και στη βράβευση ταλέντων με σπουδαία καριέρα».