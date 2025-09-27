Φόβοι πυρηνικού ατυχήματος στη Ζαπορίζια - Τρεις μέρες χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος

Ένας πυρηνικός σταθμός θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί χωρίς εξωτερική τροφοδοσία για 72 ώρες.

Φόβοι πυρηνικού ατυχήματος στη Ζαπορίζια - Τρεις μέρες χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος

Ένας Ρώσος στρατιωτικός φυλάει μια περιοχή του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Ζαπορίζια σε έδαφος υπό ρωσικό στρατιωτικό έλεγχο, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, την 1η Μαΐου 2022

Αυξημένη είναι η ανησυχία για πιθανό ατύχημα στο πυρηνικό - υπό ρωσική κατοχή - εργοστάσιο της Ζαπορίζια, καθώς για πάνω από τρεις ημέρες έχει διακοπεί η εξωτερική παροχή ρεύματος.

Γεννήτριες έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία των συστημάτων ψύξης και ασφάλειας, μετά την διακοπή της τελευταίας γραμμής ηλεκτροδότησης προς το εργοστάσιο στη ρωσική πλευρά στις 4:56 μ.μ. την Τρίτη και δεν υπάρχει άμεση ένδειξη ότι η γραμμή θα επανασυνδεθεί.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι, γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), χαρακτήρισε την κατάσταση ως «βαθιά ανησυχητική».

Δυτικοί εμπειρογνώμονες και Ουκρανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι το Κρεμλίνο κατασκευάζει μια κρίση για να εδραιώσει τον έλεγχό του στο εργοστάσιο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης, και ότι η Ρωσία λαμβάνει μέτρα υψηλού κινδύνου για να θέσει σε λειτουργία τουλάχιστον έναν αντιδραστήρα παρά τις συνθήκες πολέμου.

«Η Ρωσία χρησιμοποιεί τον πυρηνικό σταθμό ως διαπραγματευτικό χαρτί», δήλωσε ένας Ουκρανός κυβερνητικός αξιωματούχος, ενώ ένας ειδικός στην Greenpeace δήλωσε ότι η ρωσική κατοχή έχει εισέλθει σε «μια νέα κρίσιμη και δυνητικά καταστροφική φάση».

Οι δοκιμές αντοχής που διεξήγαγαν οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές μετά την καταστροφή του ιαπωνικού αντιδραστήρα στη Φουκουσίμα το 2011 έδειξαν ότι ένας πυρηνικός σταθμός θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί χωρίς εξωτερική τροφοδοσία για 72 ώρες. Η υπέρβαση αυτού του χρονικού ορίου δεν έχει δοκιμαστεί, ανέφεραν ουκρανικές πηγές.

Η Ρωσία κατέλαβε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια τον Μάρτιο του 2022 και οι αντιδραστήρες του, που κάποτε μπορούσαν να τροφοδοτήσουν 4 εκατομμύρια σπίτια, τέθηκαν σε ψυχρή διακοπή λειτουργίας για λόγους ασφαλείας.

Η Ουκρανία θεωρεί τον πυρηνικό σταθμό δικό της, αλλά το θέμα έχει εμφανιστεί στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Πούτιν. Ο Τραμπ προσπάθησε να υπονοήσει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο , ενώ το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι θέλει να επανεκκινήσει όλους τους αντιδραστήρες και να τους συνδέσει με το ρωσικό δίκτυο - ένα έργο που θεωρείται εφικτό μόνο σε καιρό ειρήνης.

Η εξωτερική παροχή ρεύματος έχει διακοπεί στη Ζαπορίζια εννέα φορές στο παρελθόν.

