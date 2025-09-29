Μολδαβία: Νίκη για το φιλοευρωπαϊκό κόμμα στις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές

Με καταμετρημένο πάνω από το 90% των ψήφων, το PAS εξασφαλίζει 47,7% έναντι 25,8% του φιλορωσικού Πατριωτικού Μπλοκ

Newsbomb

Μολδαβία: Νίκη για το φιλοευρωπαϊκό κόμμα στις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) εξασφαλίζει την πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές της Μολδαβίας, οι οποίες σημαδεύτηκαν από κατηγορίες για ανάμιξη της Ρωσίας, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής καταμέτρηση των ψήφων που ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Ειδικότερα, με καταμετρημένο πάνω από το 90% των ψήφων, το PAS εξασφαλίζει 47,7% έναντι 25,8% του φιλορωσικού Πατριωτικού Μπλοκ.

Η προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες κυμάνθηκε στο 52% σε αυτές τις εκλογές, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «καθοριστικές» για το μέλλον της χώρας.

Το PAS της προέδρου Μάια Σάντου υπέστη απώλειες σε σχέση με τις εκλογές του 2021, όταν είχε συγκεντρώσει το 52,8% των ψήφων.

Η Σάντου εξασφάλισε την έναρξη συνομιλιών για την ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σημαντική οικονομική βοήθεια από τη Δύση. Μετά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος στο Κισινάου, προειδοποίησε εκ νέου για «ανάμιξη της Ρωσίας». Τις προηγούμενες ημέρες, είχε καταγγείλει πως διοχετεύτηκαν «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ» από τη Μόσχα για την εξαγορά ψήφων, και ότι ενορχηστρώθηκαν διαδικτυακές εκστρατείας παραπληροφόρησης και υποκίνησης βίας με στόχο να επηρεαστεί το εκλογικό αποτέλεσμα.

Από την 1η Αυγούστου, οι μολδαβικές αρχές επιδόθηκαν σε επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της παράνομης χρηματοδότησης κομμάτων από δίκτυα που φέρονται να υποστηρίζονται από τη Ρωσία. Την Παρασκευή, η Εκλογική Επιτροπή απέκλεισε το κόμμα «Καρδιά της Μολδαβίας» που συμμετείχε στο φιλορωσικό «Πατριωτικό Μπλοκ», καθώς διερευνάται για παράνομη χρηματοδότηση.

Η Μόσχα αρνήθηκε τις καταγγελίες για ανάμιξή της στις μολδαβικές εκλογές, διαμηνύοντας πως το κυβερνών κόμμα PAS διαδίδει αντιρωσική υστερία για να κερδίσει ψήφους.

Η Σάντου και το PAS υπογραμμίζουν πως η ένταξη της χώρας στην ΕΕ είναι κλειδί για το μέλλον της Μολδαβίας και την αποφυγή της ρωσικής επιρροής.

«Ψήφισα για την επιστροφή στην κανονικότητα», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος Μολδαβίας Ίγκορ Ντoντόν (2016-2020), εκ των ηγετών του φιλορωσικού Πατριωτικού Μπλοκ. Το βράδυ της Κυριακής απηύθυνε έκκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης να συγκεντρωθούν έξω από το κοινοβούλιο το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας, η οποία ελέγχεται από φιλορώσους αυτονομιστές, αξιωματούχοι κατήγγειλαν «πολυάριθμες και κραυγαλέες» προσπάθειες αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:44ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2024: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 116 προσλήψεις σε υπουργεία και επιμελητήρια (ΠΕ)

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Μολδαβία: Νίκη για το φιλοευρωπαϊκό κόμμα στις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές

01:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δύο νεκροί και οκτώ τραυματίες από την επίθεση ενόπλου σε εκκλησία μορμόνων στο Μίσιγκαν

01:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

O Άδωνις Γεωργιάδης απειλεί με μήνυση χρήστη του Χ για ψευδή ανάρτηση

00:44ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Μολδαβία: Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα προηγείται με 44% στις βουλευτικές εκλογές

00:01ΕΛΛΑΔΑ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης γλεντούσε στη διαβόητη γιορτή της Μεταμόρφωσης πριν το τροχαίο - Δείτε φωτό

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Μολδαβία: Ξεκάθαρο προβάδισμα του φιλευρωπαϊκού κόμματος στις εκλογές-ορόσημο για τη γεωπολιτική πορεία της χώρας

23:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μεγάλη εκδήλωση στον «Κήπο της Αφροδίτης» για τη σύνδεση Ελλάδας-Μεγάλης Ελλάδας

23:37ΕΛΛΑΔΑ

«Έπρεπε να ήμουνα στη Δέσποινα», είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Ναταλία Γερμανού μετά το τροχαίο

23:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρήστος Κόντης: «Ήμασταν η καλύτερη ομάδα – Το πιστέψαμε μέχρι τέλους»

23:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να δώσετε «νέα ζωή» στον παλιό σας υπολογιστή - Δωρεάν, ελαφρύ και γρήγορο λογισμικό της Google

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη, λίγες ώρες μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη – Πήγε με ταξί

23:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Βαρθολομαίος: Άρρηκτος ο δεσμός του Αγίου Όρους με το Οικουμενικό Πατριαρχείο

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Τι προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για την εγκατάλειψη

23:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: Ξανά στην κορυφή η ΑΕΚ, πρώτη νίκη ο Παναθηναϊκός – Νέα απώλεια για ΠΑΟΚ

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2: Πρώτη νίκη με ανατροπή και «χρυσό» σκόρερ Γερεμέγεφ!

23:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα ο Βασίλης Μπισμπίκης

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει και ισοπεδώνει πολυώροφο κτήριο στη Γάζα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:01ΕΛΛΑΔΑ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης γλεντούσε στη διαβόητη γιορτή της Μεταμόρφωσης πριν το τροχαίο - Δείτε φωτό

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Γιαννουλάκης, ο θεμελιώτης του «ανεξήγητου», μιλάει στο Newsbomb για τη «Μυστική Ελλάδα» και τα άγνωστα φαινόμενα της εποχής μας

20:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά τις ζημιές σε 10 αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο γάμος κατέληξε σε σπαραγμό: Ο γαμπρός πέθανε ενώ χόρευε με τη νύφη - Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές

23:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: Ξανά στην κορυφή η ΑΕΚ, πρώτη νίκη ο Παναθηναϊκός – Νέα απώλεια για ΠΑΟΚ

23:37ΕΛΛΑΔΑ

«Έπρεπε να ήμουνα στη Δέσποινα», είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Ναταλία Γερμανού μετά το τροχαίο

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της ζωής: Ισραηλινή γέννησε το παιδί του στρατιώτη συζύγου της που σκοτώθηκε στη Γάζα, 19 μήνες μετά τον θάνατό του

22:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευσίνα: Οι αστυνομικοί έπιασαν τον διακινητή ναρκωτικών στον ύπνο - Βίντεο-ντοκουμέντο

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Οδοιπορικό του Newsbomb.gr στην Κάτω Ιταλία: H Μεγάλη Ελλάδα καλεί την Ελλάδα - «Είμαστε κι εμείς Έλληνες, σας θέλουμε κοντά μας»

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο επιχειρηματίας Απόστολος Αλεξάκης

23:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μεγάλη εκδήλωση στον «Κήπο της Αφροδίτης» για τη σύνδεση Ελλάδας-Μεγάλης Ελλάδας

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Εύρημα 5.500 ετών επιβεβαιώνει το βασικό μέρος της Βίβλου

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: «Παγώνουν» οι αλλαγές στα όρια ηλικίας - Οι μεγάλοι κερδισμένοι

13:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Ανακοίνωσε σχολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Τρίπολη

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (21/9/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

14:58ΕΛΛΑΔΑ

«Μπορούν να φέρουν πίσω το παιδί μου;» - Ο πατέρας της 19χρονης Αναστασίας Παπαγγελή ξεσπά στο Newsbomb.gr

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Στρατιώτης επέζησε με χειροβομβίδα στο στήθος του: Προσομοίωση εξηγεί πως τα κατάφερε

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη επιβίωση για 54 ώρες: Έπεσε σε πηγάδι γεμάτο φίδια

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Γέροντας Παϊσιος: Πως θα καταλάβουμε ότι είναι κάποιος ψυχοπαθής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ