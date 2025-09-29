Συναγερμός για την ΕΕ: Η οικολογική καταστροφή θέτει σε κίνδυνο τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής

Η περιβαλλοντική υποβάθμιση απειλεί τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, προειδοποιεί νέα έκθεση

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Συναγερμός για την ΕΕ: Η οικολογική καταστροφή θέτει σε κίνδυνο τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής

Φονικές πυρκαγιές στη Γαλλία

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η οικολογική καταστροφή θέτει σε κίνδυνο τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (EEA). Οι αξιωματούχοι της ΕΕ προειδοποιούν ότι η κλιματική κρίση και η απώλεια της βιοποικιλότητας καταστρέφουν τα οικοσυστήματα που στηρίζουν την οικονομία της Ευρώπης, καλώντας να μην χαλαρώσουν οι περιβαλλοντικοί κανόνες.

Η έκθεση, η οποία δημοσιεύεται κάθε πέντε χρόνια από το 1995, αναδεικνύει ότι παρά τα σημαντικά βήματα μείωσης των εκπομπών ρύπων, η κατάσταση της φύσης παραμένει ανησυχητική. Πάνω από το 80% των προστατευόμενων οικοτόπων βρίσκονται σε κακή ή πολύ κακή κατάσταση, κυρίως λόγω μη βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής που οδηγούν σε απώλεια άγριας ζωής.

Παράλληλα, η ικανότητα δέσμευσης άνθρακα της ΕΕ έχει μειωθεί κατά περίπου 30% μέσα σε δέκα χρόνια, εξαιτίας της υλοτομίας, των δασικών πυρκαγιών και των παρασίτων. Οι εκπομπές από τον τομέα των μεταφορών και της διατροφής παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες από το2005, παρά την πρόοδο σε άλλους τομείς.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης

Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν προσαρμοστεί γρήγορα στις αυξανόμενες ακραίες καιρικές συνθήκες, ενώ το ένα τρίτο του πληθυσμού ήδη βιώνει έντονη υδατική καταπόνηση, η οποία θα επιδεινωθεί με την κλιματική αλλαγή.

«Αγωνιζόμαστε να πετύχουμε τους στόχους μας για το 2030 σε πολλούς τομείς», δήλωσε η Λίνα Γιλά-Μονονεν, εκτελεστική διευθύντρια της EEA. «Αυτό θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της ευημερίας, της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων».

Πολιτικές προκλήσεις και αντιστάσεις στην πράσινη μετάβαση

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο υποχώρησης των περιβαλλοντικών κανόνων, καθώς ακροδεξιά κόμματα που αμφισβητούν την κλιματική αλλαγή κερδίζουν έδαφος στην Ευρώπη. Παράλληλα, η πίεση από τις ΗΠΑ για αγορά ορυκτών καυσίμων και χαλάρωση των προτύπων ρύπανσης προσθέτει επιπλέον προκλήσεις.

Οι κορυφαίοι αξιωματούχοι της ΕΕ για το περιβάλλον, όπως η Τερέσα Ριβέρα, η Τζέσικα Ρόσγουολ και ο Βόπκε Χόεκστρα, τόνισαν τη σημασία της συνέχισης της κλιματικής δράσης, υπογραμμίζοντας ότι το κόστος της αδράνειας είναι τεράστιο και απειλεί την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι μόνο δύο από τους 22 πολιτικούς στόχους της ΕΕ για το 2030 – οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και οι ουσίες που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος – είναι σε καλό δρόμο. Οι υπόλοιποι δείκτες παρουσιάζουν ανάμεικτες ή αρνητικές τάσεις, με ιδιαίτερη ανησυχία για τη βιοποικιλότητα.

Aύξηση των προστατευόμενων περιοχών

Ένα από τα θετικά σημεία είναι η αύξηση των προστατευόμενων περιοχών σε ξηρά και θάλασσα, που το 2022 κάλυπταν το 26,1% και 12,3% αντίστοιχα. Ωστόσο, η μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία παραμένει αργή, με το ποσοστό ανακύκλωσης υλικών να αυξάνεται ελάχιστα την τελευταία δεκαετία.

Παρά τις δυσκολίες, η Επιτροπή διαβεβαιώνει τη συνέχιση της πράσινης ατζέντας, παρέχοντας όμως ευελιξία σε βιομηχανικούς κλάδους και κράτη μέλη που δυσκολεύονται με τους κανόνες, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας «απλοποίησης» που, σύμφωνα με περιβαλλοντικές οργανώσεις, ισοδυναμεί με απορρύθμιση.

Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ευρώπη έχει ήδη σώσει ανθρώπινες ζωές, μειώνοντας κατά το ήμισυ τους πρόωρους θανάτους από λεπτά σωματίδια από το2005, όπως επεσήμανε η Γιλά-Μονονεν, τονίζοντας την ανάγκη συνέχισης των περιβαλλοντικών μέτρων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:25ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Χτύπησε μέχρι και σωλήνα φυσικού αερίου, ήταν τρομακτικό», λέει κάτοικος

09:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών δίνονται σήμερα στη δημοσιότητα

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης σε Βανδή μετά το τροχαίο: «Δέσποινα έκανα μια μ@λ@κία...»

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Μπάζα, σπασμένα αυτοκίνητα και καταστροφές - Φωτορεπορτάζ Newsbomb.gr από το σημείο του τροχαίου

09:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μαγεία» και «Αρχηγάρα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ομαδικός βιασμός 30χρονης σε εκκλησία - Ψαχνούν από τις κάμερες τους δράστες

08:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βασίλης Μπισμπίκης: Οδηγούσε μεθυσμένος ή όχι; Η θέση της ΕΛΑΣ για το τροχαίο στη Φιλοθέη

08:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα κακοκαιρία σε λίγες ημέρες - Προειδοποιεί για επικίνδυνα φαινόμενα ο Μαρουσάκης

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Μίσιγκαν: Ποιος είναι ο μακελάρης στην εκκλησία των Μορμόνων - Βετεράνος του Ιράκ που υπέφερε από μετατραυματικό στρες

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Κοριτσάκι 2,5 ετών ανακηρύχθηκε «ζωντανή θεά» σε ένα σκληρό αρχαίο τελετουργικό

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Είμαι παράδειγμα προς αποφυγήν» - Όσα δήλωνε λίγο καιρό πριν το τροχαίο

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για την ΕΕ: Η οικολογική καταστροφή θέτει σε κίνδυνο τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και την οικονομία

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Aπαγορεύει όλες τις πτήσεις πολιτικών drones ενόψει της ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: «Αυτή είναι η τύχη του κοριτσιού» - Ερευνητής δίνει τη δική του απάντηση

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής MI5: «Η Βρετανία μπορεί να βρίσκεται ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία»

08:14ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος σε Κηφισό, Μεσογείων και Κηφισίας - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό - Νεκρός ο οδηγός του αυτοκινήτου

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν καταιγίδες στην Αθήνα

08:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Suzuki Jimny γίνεται πιο... σκληροτράχηλο από ποτέ

07:54ΚΟΣΜΟΣ

Γεράκι Νέας Ζηλανδίας: Ψηφίστηκε «πτηνό της χρονιάς» το απειλούμενο αρπακτικό - «Τρέχει» με 200 χλμ/ώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης σε Βανδή μετά το τροχαίο: «Δέσποινα έκανα μια μ@λ@κία...»

08:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βασίλης Μπισμπίκης: Οδηγούσε μεθυσμένος ή όχι; Η θέση της ΕΛΑΣ για το τροχαίο στη Φιλοθέη

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Μπάζα, σπασμένα αυτοκίνητα και καταστροφές - Φωτορεπορτάζ Newsbomb.gr από το σημείο του τροχαίου

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: «Αυτή είναι η τύχη του κοριτσιού» - Ερευνητής δίνει τη δική του απάντηση

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Από το κρητικό γλέντι στο κρατητήριο: Όλο το χρονικό του τροχαίου του Βασίλη Μπισμπίκη - Πώς χτύπησε και παράτησε τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο γάμος κατέληξε σε σπαραγμό: Ο γαμπρός πέθανε ενώ χόρευε με τη νύφη - Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Κοριτσάκι 2,5 ετών ανακηρύχθηκε «ζωντανή θεά» σε ένα σκληρό αρχαίο τελετουργικό

07:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών τον Οκτώβριο - Πώς θα λειτουργεί το ψηφιακό δίχτυ ασφαλείας

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι για το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες

07:01LIFESTYLE

Πήγαν ένα… Fairy στον Φέρρη – Το απίστευτο περιστατικό επί σκηνής

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς – Τσίπρας – Καρυστιανού: Ο τριπλός γρίφος μιας νέας πολιτικής πραγματικότητας

06:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αλβανοί, Τούρκοι και Πακιστανοί: Ποιοι είναι οι περισσότεροι αλλοδαποί κρατούμενοι στις φυλακές - Στο 51% το ακριβές ποσοστό τους

00:01ΕΛΛΑΔΑ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης γλεντούσε στη διαβόητη γιορτή της Μεταμόρφωσης πριν το τροχαίο - Δείτε φωτό

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ομαδικός βιασμός 30χρονης σε εκκλησία - Ψαχνούν από τις κάμερες τους δράστες

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Είμαι παράδειγμα προς αποφυγήν» - Όσα δήλωνε λίγο καιρό πριν το τροχαίο

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα βαρίδια του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Καρυστιανού και το κόμμα Σαμαρά, ο γρίφος Μητσοτάκη-Στουρνάρα, η Revolut και τα … ζόρια στην Μεγάλη Βρετανία και προκλήσεις Βακάκη, τα περίεργα με το fund και Τα άυλα στοιχεία της Logismos

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν καταιγίδες στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ