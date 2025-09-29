ΗΠΑ: Σκότωσε και διαμέλισε τη σύζυγό του επειδή δεν κατάφερε να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης

Τραγικό θάνατο βρήκε μία 37χρονη από τα χέρια του συζύγου της, επειδή δεν κατάφερε να χάσει το βάρος που πήρε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, στο Λος Άνζ.

Η Βρετανίδα June Bunyan, κυνήγησε το όνειρό της στις ΗΠΑ, να γίνει δικηγόρος, ενώ πριν από έναν χρόνο ίδρυσε δική της εταιρία, που ειδικεύεται στο μεταναστευτικό δίκαιο.

Ο θάνατός της προήλθε από τραύματα στον αυχένα σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ συνελήφθη ως βασικός ύποπτος ο 25χρονος σύζυγός της Jonathan Anthony Renteria, ο οποίος και φέρεται να ομολόγησε.

? HUSBAND KILLS WIFE DURING ARGUMENT OVER HER WEIGHT AFTER PREGNANCY



➡️ June Bunyan, 37, from Scotland’s Isle of Arran, moved to California chasing her dream of becoming a defense attorney.

➡️ In 2024, she launched Renteria Paralegal Services, helping immigrants fight… pic.twitter.com/QayGE5KSl2 — The Undercurrent (@NotTheirScript) September 27, 2025

Ο κατηγορούμενος, του οποίου η εγγύηση έχει οριστεί στα 4 εκατομμύρια δολάρια, αντιμετωπίζει μία κατηγορία για φόνο και μια δεύτερη κατηγορία για παραβίαση του Κώδικα Υγείας και Ασφάλειας της Καλιφόρνια, που αφορά σε «ακρωτηριασμό, εκταφή, σεξουαλική επαφή με ανθρώπινα λείψανα».

Οι εισαγγελείς είπαν ότι ισχυρίστηκε ότι είχαν τσακωθεί για την «αποτυχία της να χάσει βάρος μετά την εγκυμοσύνη της» και πως ξεκίνησε να ετοιμάζει τις βαλίτσες της, απειλώντας τον ότι δεν θα ξαναδεί την κόρη του.

Μαρτυρίες θέλουν τη γυναίκα να εμφανίζεται τελευταία φορά ζωντανή στις 4 Σεπτεμβρίου, με τον άνδρα να φεύγει με το μωρό στη μέση της νύχτας την επόμενη μέρα.

Ώρες αργότερα, εθεάθη να κρατά σακούλες σκουπιδιών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, άφησε το παιδί στο σπίτι των γονιών του και επέστρεψε για να τεμαχίσει τα λείψανα της συζύγου του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, η γυναίκα δεχόταν συχνά υποτιμητικά σχόλια για την εμφάνισή της από τον σύζυγό της.

Τώρα η οικογένειά της απευθύνει έκκληση για βοήθεια για να φέρει το σώμα της πίσω στη Σκωτία.

