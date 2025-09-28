Ομολογία-σοκ σε τηλεοπτική συνέντευξη: Αποκάλυψε πως σκότωσε και έθαψε τους γονείς του στην αυλή

O άνδρας ομολόγησε στον τηλεοπτικό αέρα πως εκείνος ευθύνεται για τον θάνατο των γονιών του και πως εξαφάνισε τα πτώματά τους, θάβοντάς τους στην αυλή

Ένας 53χρονος άνδρας από τη Νέα Υόρκη ομολόγησε σε ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη ότι πριν από οκτώ χρόνια σκότωσε και έθαψε τους ηλικιωμένους γονείς του στην αυλή του σπιτιού τους, προτού συλληφθεί αμέσως μετά την αποχώρησή του από το στούντιο.

Ο Λόρεντς Κράους, 53 ετών, προέβη στην απρόσμενη παραδοχή την Πέμπτη, μία ημέρα αφότου η αστυνομία εντόπισε δύο πτώματα στο σπίτι της οικογένειας στο Όλμπανι. Σύμφωνα με τις αρχές, το ζευγάρι –ο 92χρονος Φραντς και η 83χρονη Τερέζια Κράους– συνέχιζε να εμφανίζεται στα μητρώα κοινωνικής ασφάλισης, παρά το γεγονός ότι δεν είχε δώσει σημεία ζωής εδώ και χρόνια.

Ο Κράους κάλεσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS6 και παραχώρησε συνέντευξη μισής ώρας, κατά την οποία περιέγραψε τους φόνους ως «ευθανασία» για τους γονείς του, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, ήταν ηλικιωμένοι και άρρωστοι.

«Ήξεραν ότι αυτό ήταν το τέλος τους, ότι πέθαιναν από το χέρι σου;» τον ρώτησε ο παρουσιαστής Γκρεγκ Φλόιντ. «Ναι», απάντησε εκείνος. «Και ήταν τόσο γρήγορο».

Αρχικά εμφανίστηκε απρόθυμος να παραδεχθεί ευθέως τις δολοφονίες, αλλά μετά από επανειλημμένες ερωτήσεις κατέληξε να ομολογήσει. «Έκανα το καθήκον μου προς τους γονείς μου», είπε. «Η ανησυχία μου για τη δυστυχία τους ήταν το ύψιστο».

Λίγα λεπτά μετά την αποχώρησή του από το στούντιο, συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δύο ανθρωποκτονίες. Κατά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο την Παρασκευή, δήλωσε μέσω του διορισμένου συνηγόρου του ότι δεν είναι ένοχος.

Το παρασκήνιο της συνέντευξης

Σύμφωνα με τον διευθυντή ειδήσεων του σταθμού, Στόουν Γκρίσομ, η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο Κράους έστειλε σε τοπικά ΜΜΕ μια δισέλιδη δήλωση με το τηλέφωνό του. Όταν ο Γκρίσομ επικοινώνησε μαζί του, εκείνος επιβεβαίωσε ότι είχε θάψει τους γονείς του στην αυλή. Στην ερώτηση αν τους είχε σκοτώσει, απάντησε: «Επικαλούμαι την Πέμπτη Τροπολογία».

Ο τηλεοπτικός σταθμός συμφώνησε να δημοσιεύσει τη δήλωσή του, εφόσον εκείνος ερχόταν για συνέντευξη. Ο Κράους εμφανίστηκε μέσα σε μία ώρα, ελέγχθηκε για όπλα και κάθισε απέναντι από τον παρουσιαστή Γκρεγκ Φλόιντ, ο οποίος είχε μόλις δέκα λεπτά να προετοιμαστεί.

Η δικηγόρος υπεράσπισης Ρεμπέκα Σόκολ δήλωσε ότι θα εξετάσει αν η συνέντευξη μπορεί να θεωρηθεί νομικά παραδεκτή στη δίκη, καθώς «εάν τα ΜΜΕ λειτούργησαν ουσιαστικά ως προέκταση της αστυνομίας, αυτό εγείρει ζητήματα».

Οι αρχές σημείωσαν ότι η ανεύρεση των σορών αποτέλεσε την κατάληξη έρευνας για οικονομικές απάτες, αφού ο Κράους φέρεται να εισέπραττε επί χρόνια τις συντάξεις των γονιών του για προσωπική του χρήση. Η ταυτοποίηση των σορών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ωστόσο πιστεύεται ότι ανήκουν στους Φραντς και Τερέζια Κράους.

