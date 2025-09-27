Αργεντινή: Αυτός είναι ο «Λιτλ Τζέι» ο άνθρωπος που διέταξε την τριπλή δολοφονία 

Ένας Περουβιανός βαρόνος ναρκωτικών, που αναγνωρίστηκε ως Τόνι Γιάνζεν Βαλβέρδε Βικτοριάνο, 20 ετών, αναγνωρίστηκε ως ο εγκέφαλος πίσω από τη φρικτή δολοφονία της Μπρέντα, της Λάρα και της Μορένα στην Αργεντινή. Φέρεται επίσης να έδωσε την εντολή για τα βασανιστήρια και την επακόλουθη ζωντανή μετάδοσή τους.

Καθώς προχωρά η έρευνα για την τριπλή δολοφονία έχει εμφανιστεί μια εικόνα του «Μικρού Τζέι».

Σύμφωνα με τις εφόδους που διοργάνωσε το Υπουργείο Ασφαλείας της Επαρχίας του Μπουένος Άιρες, υπήρχε κίνδυνος ο «Μικρού Τζέι» να εγκαταλείψει τη χώρα, επομένως έχουν ήδη εκδώσει κόκκινο συναγερμό και έχουν διατάξει διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Αυτή η ενέργεια έλαβε χώρα ώρες μετά τη σύλληψη του Λάζαρο Σοτακούρο, του πέμπτου ατόμου που συνδέεται με το έγκλημα και ο οποίος εντοπίστηκε στη Βολιβία.

Οι ερευνητές εργάζονται πάνω στην κύρια υπόθεση ότι ο «Μικρός Τζέι» θα είχε προσλάβει εκτελεστές για να εκτελέσουν τη δολοφονία των Λάρα Γκουτιέρεζ (15), Μορένα Βέρντι (20) και Μπρέντα ντελ Καστίγιο (20) σε αντίποινα για την φερόμενη κλοπή χρημάτων και κοκαΐνης.

Σύμφωνα με πηγές που εμπλέκονται στην υπόθεση, ο βαρόνος των ναρκωτικών συντόνισε επίσης τη ζωντανή μετάδοση του εγκλήματος μέσα σε μια κλειστή ομάδα κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό να στείλει ένα σαφές μήνυμα εκφοβισμού μέσω των δολοφονιών.

Τέσσερις εισαγγελείς προετοιμάζουν την προφυλάκιση των τεσσάρων εκ των 5 κρατουμένων.

Ονόματα έχουν προκύψει από τις νέες έρευνες και πολλά ερωτήματα παραμένουν, ειδικά όσον αφορά τον «εγκέφαλο» και την οργάνωση πέρα ​​από αυτήν.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό όλων των υπευθύνων. Η Ιντερπόλ εξέδωσε πρόσφατα διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Ματίας Αγκουστίν Οζόριο , ο οποίος αναγνωρίστηκε ως το δεξί χέρι του «Λιτλ Τζέι».