Αργεντινή: Ψάχνουν σε όλη τη Λατινική Αμερική για τους 45 που είδαν live την τριπλή άγρια δολοφονία

Συγκλονίζει τη Λατινική Αμερική η τριπλή βάναυση δολοφονία τριών κοριτσιών, δύο 20χρονων και μιας 15χρονης, στην Αργεντινή, που μεταδόθηκε live από τα social σε μία κλειστή ομάδα περίπου 45 ατόμων. Ήταν τέτοιο το μέγεθος της αγριότητας των δολοφόνων που οι σοροί των τριών γυναικών ήταν μη αναγνωρίσιμες.

Οι αρχές έχουν σημάνει «κόκκινο συναγερμό» σε όλη τη Λατινική Αμερική, όχι μόνο για τη σύλκηψη των δραστών, αλλά και για τον εντοπισμό των δεκάδων που φέρονται να παρακολούθησαν τη δολοφονία των Μπρέντα ντελ Καστίγιο, Μορένα Βέρι και Λάρα Γκουτιέρεζ.

Για τη δολοφονία έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα, με τον τελευταίο να συλλαμβάνεται στη Βολιβία.

Ο Λάζαρο Σοτακούρο, είναι από τους κύριους υπόπτους για την τριπλή δολοφονία και συνελήφθη με το όχημα που συνόδευε το βαν, που μετέφερε τα τρία κορίτσια στο σπίτι όπου δολοφονηθηκαν.

Κρατείται προς το παρόν στα κεντρικά της αστυνομίας στη Βολιβία για λόγους ασφάλειας έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης και μεταφερθεί από την Ιντερπολ στην Αργεντινή και στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της χώρας, όπως ανέφερε σε ανάρτησή της η υπουργός Ασφαλείας Πατρίσια Μπούλριτς, επιβεβαιώνοντας τη σύλληψή του.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia.



El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara.



En instantes será trasladado a… pic.twitter.com/TuQZlsPuQT — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 27, 2025

Η υπόθεση παραμένει ενεργή με περισσότερους φυγάδες.

Ωστόσο, ο Σοτακούρο δεν ήταν ο μόνος σημαντικός φυγάς στην υπόθεση.

Οι αρχές έχουν στήσει μπλόκα σε συνοαριακά περάσματα, καθώς εκτιμάται ότι οι δράστες θα προσπαθούσαν να διαφύγουν από τη χώρα.

Η Ιντερπόλ εξέδωσε πρόσφατα διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Ματίας Αγκουστίν Οζόριο , ο οποίος αναγνωρίστηκε ως το δεξί χέρι του «Little J», του Περουβιανού βαρόνου ναρκωτικών που πιστεύεται ότι είναι ο εγκέφαλος πίσω από τις δολοφονίες.