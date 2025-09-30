Αυτό είναι το «Δέντρο της Χρονιάς» για το 2025 και μεγαλώνει στην «καρδιά» της Γλασκώβης

Το πολυπόθητο βραβείο «Δέντρο της Χρονιάς» της Μεγάλης Βρετανίας κέρδισε εφέτος μία… σκωτσέζικη φλαμουριά ύψους 23 μέτρων.

Υψωμένο πάνω από τις σειρές σπιτιών από ψαμμίτη, το δέντρο στην οδό Argyle Street της Γλασκώβης επέζησε από την πρόσφατη επιδημία που έπληξε τις φλαμουριές, καθώς και τους βομβαρδισμούς της Clydeside αλλά και την πρόσφατη αστική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τον Guardian, περιγράφηκε ως «η πιο χαριτωμένη φλαμουριά» από έναν τοπικό ιστορικό και συγγραφέα. Λόγια που αναγράφονται σε παρένθεση πάνω από το μπαρ της παμπ, απέναντι από το δέντρο.

Ο μύθος αναφέρει ότι μεγάλωσε από έναν σπόρο φράξου που ήταν κρυμμένος μέσα στις ρίζες μίας πριμούλας, την οποία έφερε μια οικογένεια από τις διακοπές της.

Ο διαγωνισμός «Δέντρο της Χρονιάς» του Ηνωμένου Βασιλείου διοργανώνεται από το Woodland Trust, μία από τις πλέον δραστήριες και επιδραστικές ομάδες προστασίας των δασών της χώρας. Ο νικητής κάθε έτους προτείνεται στη συνέχεια για τον διαγωνισμό «Ευρωπαϊκό Δέντρο της Χρονιάς» του επόμενου έτους.

«Τα δέντρα έχουν μεγάλη σημασία για τους ανθρώπους, και αυτό είναι ξεκάθαρο από την αντίδραση που έχουμε δει για τη φλαμουριά της οδού Argyle», τόνισε ο Άνταμ Κόρμακ, επικεφαλής της εκστρατείας του Woodland Trust.

«Τα δέντρα μάς εμπνέουν να γράφουμε ιστορίες και να δημιουργούμε τέχνη, ενώ, μάς συνδέουν με την πολιτιστική κληρονομιά και την αίσθηση του τόπου. Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να παρατηρούν και να απολαμβάνουν τα δέντρα γύρω τους και να μαθαίνουν περισσότερα για τα οφέλη που μας προσφέρουν: Από την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της ευημερίας, έως τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής», προσέθεσε.