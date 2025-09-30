Αυτό είναι το «Δέντρο της Χρονιάς» για το 2025 και μεγαλώνει στην «καρδιά» της Γλασκώβης

Το συγκεκριμένο δέντρο περιγράφηκε ως «το πιο χαριτωμένο» από έναν τοπικό ιστορικό και συγγραφέα

Newsbomb

Αυτό είναι το «Δέντρο της Χρονιάς» για το 2025 και μεγαλώνει στην «καρδιά» της Γλασκώβης
TWITTER.
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το πολυπόθητο βραβείο «Δέντρο της Χρονιάς» της Μεγάλης Βρετανίας κέρδισε εφέτος μία… σκωτσέζικη φλαμουριά ύψους 23 μέτρων.

Υψωμένο πάνω από τις σειρές σπιτιών από ψαμμίτη, το δέντρο στην οδό Argyle Street της Γλασκώβης επέζησε από την πρόσφατη επιδημία που έπληξε τις φλαμουριές, καθώς και τους βομβαρδισμούς της Clydeside αλλά και την πρόσφατη αστική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τον Guardian, περιγράφηκε ως «η πιο χαριτωμένη φλαμουριά» από έναν τοπικό ιστορικό και συγγραφέα. Λόγια που αναγράφονται σε παρένθεση πάνω από το μπαρ της παμπ, απέναντι από το δέντρο.

Ο μύθος αναφέρει ότι μεγάλωσε από έναν σπόρο φράξου που ήταν κρυμμένος μέσα στις ρίζες μίας πριμούλας, την οποία έφερε μια οικογένεια από τις διακοπές της.

Ο διαγωνισμός «Δέντρο της Χρονιάς» του Ηνωμένου Βασιλείου διοργανώνεται από το Woodland Trust, μία από τις πλέον δραστήριες και επιδραστικές ομάδες προστασίας των δασών της χώρας. Ο νικητής κάθε έτους προτείνεται στη συνέχεια για τον διαγωνισμό «Ευρωπαϊκό Δέντρο της Χρονιάς» του επόμενου έτους.

«Τα δέντρα έχουν μεγάλη σημασία για τους ανθρώπους, και αυτό είναι ξεκάθαρο από την αντίδραση που έχουμε δει για τη φλαμουριά της οδού Argyle», τόνισε ο Άνταμ Κόρμακ, επικεφαλής της εκστρατείας του Woodland Trust.

«Τα δέντρα μάς εμπνέουν να γράφουμε ιστορίες και να δημιουργούμε τέχνη, ενώ, μάς συνδέουν με την πολιτιστική κληρονομιά και την αίσθηση του τόπου. Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να παρατηρούν και να απολαμβάνουν τα δέντρα γύρω τους και να μαθαίνουν περισσότερα για τα οφέλη που μας προσφέρουν: Από την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της ευημερίας, έως τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής», προσέθεσε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:18ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Θα πληρώσει 1.200 ευρώ πρόστιμο - Του αφαιρείται για 1 μήνα το δίπλωμα οδήγησης

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 10 άτομα - Μετέφεραν λαθραία ποτά και φυτοφάρμακα με τουριστικά λεωφορεία

08:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα γίνει η καταβολή - Ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

08:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Στέφανος: Πυροβολήθηκε άνδρας 38 ετών - Βασικός ύποπτος ο πρώην σύντροφος της κοπέλας του

08:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έρχεται «λουκέτο» στην κυβέρνηση - «Δεν βάζεις όπλο στον κρόταφο του αμερικανικού λαού»

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για σφοδρή κακοκαιριία - Πότε θα «χτυπήσει» την Αθήνα

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το «Δέντρο της Χρονιάς» για το 2025 και μεγαλώνει στην «καρδιά» της Γλασκώβης

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Smart σχεδιάζει νέο μικρό ηλεκτρικό για την πόλη με τέσσερις θέσεις

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της «χρυσής» κληρονόμου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Νέο ντοκουμέντο - Η στιγμή μετά το τρακάρισμα με τα σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Το σχέδιο για τη μεταπολεμική Γάζα «θα παραγκωνίσει τους Παλαιστινίους» - Ο Μπλερ, ο Αιγύπτιος δισεκατομμυριούχος και οι άλλοι

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Σκοτεινά Σημεία στον θάνατο της ηθοποιού - Η οικογένεια ζητά διερεύνηση ανθρωποκτονίας

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στάση πληρωμών σε επιδοτήσεις αγροτών λόγω του σκανδάλου

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν την Τετάρτη τα μέσα μεταφοράς

07:09LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Σύντομα θα βάλω μία τελεία στην καριέρα μου – Δεν θέλω να με λυπούνται»

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο – Μπουνιές & κλωτσιές μπροστά σε δεκάδες συμμαθητές τους

06:54LIFESTYLE

Διαζύγιο-σεισμός στο Χόλιγουντ: Χώρισαν Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:50ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Νέο ντοκουμέντο - Η στιγμή μετά το τρακάρισμα με τα σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Θα πληρώσει 1.200 ευρώ πρόστιμο - Του αφαιρείται για 1 μήνα το δίπλωμα οδήγησης

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της «χρυσής» κληρονόμου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

08:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Στέφανος: Πυροβολήθηκε άνδρας 38 ετών - Βασικός ύποπτος ο πρώην σύντροφος της κοπέλας του

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο – Μπουνιές & κλωτσιές μπροστά σε δεκάδες συμμαθητές τους

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η συνεργάτιδά του επικοινώνησε 10 ώρες μετά το τροχαίο με την ΕΛ.ΑΣ.

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: «Έγινε μικρό λάθος, πήγαμε να κάνουμε καλό», λέει ο ιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες 2024: Οι «απένταροι», τα «ρετιρέ» της Βουλής και ο εκατομμυριούχος Παύλος Σαράκης

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Είχε και στο παρελθόν προστριβές με γείτονες στη Φιλοθέη

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Τζάμπολ με Παναθηναϊκός - Μπάγερν και Μπασκόνια - Ολυμπιακός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν την Τετάρτη τα μέσα μεταφοράς

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη: Προσποιούνται αγοραστές - ενοικιαστές και αδειάζουν λογαριασμούς

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικές μάζες ψύχους στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Κοριτσάκι 2,5 ετών ανακηρύχθηκε «ζωντανή θεά» σε ένα σκληρό αρχαίο τελετουργικό

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για σφοδρή κακοκαιριία - Πότε θα «χτυπήσει» την Αθήνα

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Tι σημαίνει «6 7»; Οι δύο αριθμοί που έβαλαν φωτιά στο Tik Tok - Η viral φράση που «σαρώνει» τα σχολεία σε όλο τον κόσμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ