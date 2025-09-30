Πούτιν: Διέταξε τη μεγαλύτερη φθινοπωρινή στρατολόγηση από το 2016

135 χιλιάδες Ρώσοι θα κληθούν στον στρατό - Σε συνδυασμό με τις 160.000 κλήσεις την περασμένη άνοιξη, σημαίνει ότι το 2025 ξεπερνάει το 2016 ως η μεγαλύτερη συνολική πρόσκληση από τότε

Σε αυτή τη φωτογραφία που προέρχεται από βίντεο που διανεμήθηκε από την Υπηρεσία Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2025, ένας Ρώσος στρατιώτης πυροβολεί με οβιδοβόλο των 152 χιλιοστών 2A65 Msta-B προς ουκρανική θέση σε άγνωστη τοποθεσία στην Ουκρανία

Russian Defense Ministry Press Service
Σε μία κίνηση που προκαλεί υποψίες στη Δύση προχώρησε τη Δευτέρα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος υπέγραψε διάταγμα για την ενσωμάτωση πολιτών στις ένοπλες δυνάμεις, στη μεγαλύτερη εκστρατεία εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

Συνολικά καλούνται 135.000 άνδρες για στρατιωτική θητεία, τη μεγαλύτερη φθινοπωρινή στρατολόγηση της χώρας από το 2016.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, διέταξε την επέκταση του στρατού σε 1,5 εκατομμύριο ενεργούς στρατιώτες, έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς στον κόσμο, ενώ από το 2022 αύξησε την ετήσια στρατολόγηση κατά μέσο όρο περίπου 5% κάθε χρόνο.

Russia Victory Day

Στρατιωτικοί του Τουρκμενιστάν, στο κέντρο δεξιά, παρακολουθούν τη στρατιωτική παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα, Ρωσία, την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την 80ή επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

AP/Alexander Zemlianichenko

Η Ρωσία καλεί τους άνδρες ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών σε υποχρεωτική στρατιωτική θητεία κάθε άνοιξη και φθινόπωρο.

Οι στρατεύσιμοι αναμένεται να υπηρετήσουν για ένα χρόνο σε στρατιωτική βάση εντός της Ρωσίας, όχι για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, αν και υπήρξαν αναφορές για κληρωτούς άνδρες που στάλθηκαν στην πρώτη γραμμή.

Οι ετήσιες εκστρατείες στρατολόγησης στη Ρωσία δεν σχετίζονται με την επιστράτευση, στην οποία Ρώσοι άνδρες στρατολογούνται για να πολεμήσουν σε καιρό πολέμου.

Αλλά οι νεοσύλλεκτοι που έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική εκπαίδευση είναι πιο πιθανό να κληθούν να πολεμήσουν στο μέλλον.

Σε διάταγμα που εκδόθηκε τη Δευτέρα, ο Πούτιν διέταξε «τη στρατολόγηση 135.000 πολιτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025».

Ένας από τους επικεφαλής του γραφείου κινητοποίησης του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Βλαντιμίρ Τσιμλιάνσκι, υποβάθμισε τη στρατολόγηση σημειώνοντας πως δεν σχετίζεται με την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως αποκαλεί η Μόσχα τη σύγκρουση με την Ουκρανία.

Ως προς αυτό, τόνισε ότι οι νεοσύλλεκτοι, οι οποίοι θα αρχίσουν να λαμβάνουν ηλεκτρονικές κλήσεις, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη φθινοπωρινή προσπάθεια προσλήψεων από το 2016 και, σε συνδυασμό με τις 160.000 κλήσεις την άνοιξη, σημαίνει ότι το 2025 θα είναι επίσης η μεγαλύτερη συνολική πρόσκληση εδώ και περίπου μία δεκαετία.

Η Ρωσία συνήθως καλεί περισσότερους άνδρες στην ανοιξιάτικη εκστρατεία, μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου, όταν οι περισσότεροι άνθρωποι αποφοιτούν από το σχολείο ή το πανεπιστήμιο.

Από τότε που ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ο Πούτιν έχει θέσει τη Ρωσία σε πολεμική βάση, αυξάνοντας τις στρατιωτικές δαπάνες σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από τη σοβιετική εποχή και επεκτείνοντας το μέγεθος του στρατού.

