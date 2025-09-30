Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Τζάβα, το νησί των 157 εκατομμυρίων κατοίκων όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα της χώρας
Σεισμική δόνηση 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε την Ινδονησία, στο ανατολικό άκρο του πολυπληθούς νησιού Τζάβα, όπου βρίσκεται και η πρωτεύουσα της χώρας.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 32 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Kalianget, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 13,9 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα δεδομένα της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).
Ο σεισμός σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που χτύπησε τις Φιλιππίνες.
