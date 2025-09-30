Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
Το επίκεντρο της ισχυρής δόνησης εντοπίζεται περίπου 490 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Μανίλα.
Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή Leyte των Φιλιππίνων στις 13:59 GMT (16:59 ώρα Ελλάδος) την Τρίτη (30/09), σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).
Το επίκεντρο, με βάθος 10 χιλιομέτρων, εντοπίζεται περίπου 490 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Μανίλα.
Ο σεισμός σημειώθηκε υποθαλάσσια, ακριβώς δυτικά του Παλομπόν στις Φιλιππίνες, και ενδέχεται να προκαλέσει τοπικό τσουνάμι.
