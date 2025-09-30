Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή Leyte των Φιλιππίνων στις 13:59 GMT (16:59 ώρα Ελλάδος) την Τρίτη (30/09), σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Το επίκεντρο, με βάθος 10 χιλιομέτρων, εντοπίζεται περίπου 490 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Μανίλα.

Ο σεισμός σημειώθηκε υποθαλάσσια, ακριβώς δυτικά του Παλομπόν στις Φιλιππίνες, και ενδέχεται να προκαλέσει τοπικό τσουνάμι.

