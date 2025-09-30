Σκωτία: Φοιτητής αυτοκτόνησε την ημέρα αποφοίτησής του - Ενημερώθηκε λανθασμένα ότι κόπηκε σε μάθημα

Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε η ημέρα αποφοίτησης ενός φοιτητή από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, ο οποίος αυτοκτόνησε αφού ενημερώθηκε λανθασμένα ότι δεν πληρούσε τα κριτήρια για να πάρει το πτυχίο του, με την μητέρα του 23χρονου να δηλώνει «απογοητευμένη».

Ο 23χρονος Ethan Scott Brown επρόκειτο να αποφοιτήσει τον Δεκέμβριο του 2024, αφού σπούδασε γεωγραφία στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης στη Σκωτία. Ωστόσο, η οικογένειά του είπε ότι τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, του ανακοινώθηκε ότι δεν είχε λάβει βαθμό σε ένα μάθημα και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε να αποφοιτήσει, όπως αναφέρει το SkyNews.

Ως αποτέλεσμα, ο 23χρονος αυτοκτόνησε στις 13 Δεκεμβρίου 2024, την ημέρα που θα έπρεπε να αποφοιτήσει, και βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του από τη μητέρα του, Tracy Scott.

Η οικογένειά του αναφέρει ότι, αφού η κ. Scott ζήτησε εξηγήσεις από το πανεπιστήμιο, μια εσωτερική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι του είχε απονεμηθεί λάθος βαθμός για το μάθημα λόγω σφάλματος του πανεπιστημίου και ότι θα έπρεπε να είχε αποφοιτήσει με Άριστα.

Η οικογένεια ισχυρίζεται ότι το λάθος δεν εντοπίστηκε από κανένα μέλος του προσωπικού, ούτε από δύο εσωτερικές εξεταστικές επιτροπές και μία εξωτερική εξεταστική επιτροπή.

Η οικογένειά του υποστηρίζει ότι υπήρξε μια «συστημική αποτυχία» στο πανεπιστήμιο και ζητά εξηγήσεις σχετικά με το αν έχουν επηρεαστεί και άλλοι φοιτητές και αν τους έχει δοθεί λανθασμένα η πληροφορία ότι έχουν αποτύχει.

Το πανεπιστήμιο παραδέχτηκε ότι έκανε «ένα τραγικό λάθος» με τους βαθμούς του Ethan και εξέφρασε τη βαθιά του λύπη, αλλά δήλωσε ότι ήταν μεμονωμένο το περιστατικό.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο γραφείο του οικογενειακού δικηγόρου τους, στη Γλασκώβη την Τρίτη, η μητέρα του Ethan, Tracy, δήλωσε: «Ο γιος μου, ο Ethan, ήταν πολύ χαρούμενος που έγινε δεκτός στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης. Όλη η οικογένεια ήμασταν πολύ περήφανοι για αυτόν. Ο Ethan ήταν ένας ευγενικός, στοργικός νεαρός που τον αγαπούσαν όλοι. Γι' αυτό, ραγίζει η καρδιά μου να συνειδητοποιώ τώρα την ψυχική οδύνη που πρέπει να προκάλεσε στο γιο μου αυτό το πανεπιστήμιο. Ο Ethan έφυγε από αυτόν τον κόσμο πιστεύοντας ότι είχε αποτύχει και ότι το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης είχε δίκιο».

Και συνέχισε: «Η αλήθεια είναι ότι ο Ethan είχε πετύχει να πάρει πτυχίο με Άριστα, παρά το γεγονός ότι το πανεπιστήμιο τον ενημέρωνε επανειλημμένα ότι είχε αποτύχει. Τον απογοήτευσαν, όχι μόνο ακαδημαϊκά, αλλά και ως προς την υποστήριξή του. Ο γιος μου απογοητεύτηκε από το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δεν εκπλήρωσε το καθήκον του να τον φροντίσει, με αποτέλεσμα η οικογένειά μου να στερηθεί την παρουσία του Ethan στη ζωή μας. Ζητούμε δικαιοσύνη για τον Ethan, με την ελπίδα ότι άλλοι φοιτητές και οι οικογένειές τους δεν θα χρειαστεί να βιώσουν τον πόνο που εγώ και η οικογένειά μου θα πρέπει να ζούμε για πάντα».

