Κάι Τραμπ: Η εγγονή του Αμερικανού προέδρου πουλάει φούτερ... στο γρασίδι του Λευκού Οίκου

Πολλοί έφηβοι έχουν λανσάρει τις δικές τους μάρκες μόδας. Αλλά μόνο μία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τον Λευκό Οίκο για να προωθήσει τα ρούχα της. Η Κάι Τραμπ λάνσαρε μια σειρά από πουλόβερ αξίας 130 δολαρίων με μονόγραμμα την περασμένη εβδομάδα και έγινε έτσι το τελευταίο μέλος της οικογένειας που εκμεταλλεύεται εμπορικά τη σχέση της με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Στο τέλος της περασμένης εβδομάδας η εγγονή του προέδρου και παίκτρια γκολφ υψηλού επιπέδου, λάνσαρε έναν ιστότοπο όπου πουλάει βαμβακερά φούτερ αξίας 130 δολαρίων με τα αρχικά της. Η 18χρονη δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram την Παρασκευή όπου παρουσίαζε τα φούτερ σε μαύρο, λευκό και μπλε σκούρο χρώμα στον Λευκό Οίκο.

Την ίδια μέρα, η ίδια και ο πρόεδρος Τραμπ πέταξαν με το Air Force One για το Ryder Cup στο Farmingdale της Νέας Υόρκης, όπου η Kάι φορούσε μια λευκή μπλούζα με τα αρχικά της σε μπλε και κόκκινο. Τη Δευτέρα, δημοσίευσε ένα βίντεο όπου έπαιζε γκολφ με μια από τις μπλούζες της στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου. «Δεν έχουν πολλοί άνθρωποι την ευκαιρία να το κάνουν αυτό, οπότε είμαι αρκετά τυχερή», είπε στο βίντεο.

Κατά τις δύο θητείες του Τραμπ, τα μέλη της οικογένειάς του έχουν τεθεί υπό έλεγχο για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Η Iβάνκα Τραμπ, άμισθη σύμβουλος του πατέρα της κατά την πρώτη του θητεία, συνέχισε να βγάζει χρήματα από μια σειρά ρούχων που φορούσε τακτικά κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του στον Λευκό Οίκο. Ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ, πρώην σύμβουλος του Τραμπ, διαχειρίζεται ένα ιδιωτικό επενδυτικό ταμείο με σημαντικές επενδύσεις από ηγέτες στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ.

Προηγουμένως εργάστηκε, αναλαμβάνοντας σημαντικές διπλωματικές πρωτοβουλίες στην περιοχή. Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει κινηθεί για να περιορίσει τη ρύθμιση της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων, οι γιοι του συγκέντρωσαν δισεκατομμύρια όταν η εταιρεία τους παρουσίασε ένα νέο ψηφιακό νόμισμα στην ανοιχτή αγορά τον Σεπτέμβριο.

Η Κάι Τραμπ, κόρη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και της Βανέσα Τραμπ, δεν κατέχει δημόσιο αξίωμα και δεν υπόκειται σε ομοσπονδιακούς κανόνες δεοντολογίας. Ωστόσο, η σειρά ρούχων της είναι το τελευταίο παράδειγμα μέλους της οικογένειας Τραμπ που χρησιμοποιεί τον Λευκό Οίκο για να ενισχύσει τις εμπορικές του δραστηριότητες.

Ο εκπρόσωπός της στο πρακτορείο μάρκετινγκ αθλητισμού και ψυχαγωγίας GSE Worldwide αρνήθηκε να σχολιάσει. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε στην Wall Street Journal ότι «δεν υπάρχει απαγόρευση λήψης φωτογραφιών στους χώρους του Λευκού Οίκου ούτε υπάρχει κυβερνητική έγκριση για το προϊόν της, επομένως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εδώ».

Ο Πάτρικ Σέφερντ, υπεύθυνος Τύπου του Γραφείου Κυβερνητικής Δεοντολογίας των ΗΠΑ (OGE) είπε ότι η ομάδα δεν σχολιάζει ιδιώτες. «Η OGE έχει δεσμευτεί για διαφάνεια και εποπτεία της κυβέρνησης από τους πολίτες», δήλωσε. «Ωστόσο, η OGE δεν απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένα άτομα. Τα Πρότυπα Δεοντολογίας για τους Υπαλλήλους της Εκτελεστικής Εξουσίας ισχύουν μόνο για ομοσπονδιακούς υπαλλήλους».

Τελειόφοιτη λυκείου και το μεγαλύτερο από τα εγγόνια του προέδρου Τραμπ, η Κάι παίζει γκολφ για το σχολείο Benjamin στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, σύμφωνα με τη σελίδα της στον ιστότοπο προσλήψεων του NCSA College. Έχει δεσμευτεί να φοιτήσει και να παίξει πανεπιστημιακό γκολφ στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι τον επόμενο χρόνο.

Έχει 3,3 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok και 2,2 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, όπου δημοσιεύει selfies με τον πρόεδρο και βίντεο "ετοιμαστείτε μαζί μου" πριν επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο. Έχει αρκετές συνεργασίες με μάρκες, συμπεριλαμβανομένης της μάρκας γκολφ TaylorMade Golf και του ενεργειακού ποτού Accelerator Active Energy. Έχει επίσης προωθήσει συσκευές γυμναστικής, μασάζ σώματος Theragun και γυναικεία ρούχα στις σελίδες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το λανσάρισμα της μάρκας της έγινε δεκτό με ανάμεικτες αντιδράσεις στα social media. «Eπιχειρηματική νοοτροπία, όπως και η υπόλοιπη οικογένεια. Σεβασμός! Προχώρα», έγραψε ένας σχολιαστής. «130 δολάρια για ένα ρούχο που έχει τα αρχικά ενός 18χρονου παιδιού; Είναι τρελό», έγραψε ένας άλλος. Άλλοι είπαν ότι το λογότυπο της Κάι είχε μια ασυνήθιστη ομοιότητα με ένα που φτιάχτηκε για μια συνεργασία της American Eagle με την Tru Kolors, τη μάρκα του ποδοσφαιριστή των Kansas City Chiefs, Tράβις Κέλσι.

Σε αναρτήσεις που προωθούσαν τις νέες της μπλούζες το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Kάι είπε στους θαυμαστές ότι μια μάρκα ρούχων «είναι κάτι που ήθελα να κάνω εδώ και πολύ καιρό και είμαι τόσο χαρούμενη που επιτέλους το κάνω». «Ειλικρινά, εσείς θα μπορούσατε να το φορέσετε, κυριολεκτικά οπουδήποτε», είπε.

«Μπορείτε να το φορέσετε στο δείπνο, στη γυμναστική, στο σχολείο, οπουδήποτε. Είναι ένα καθαρό, απλό λογότυπο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη να δω πώς θα τα συνδυάσετε». Και πρόσθεσε: «Αυτό είναι κυριολεκτικά το καλύτερο ύφασμα για πουλόβερ που έχω νιώσει ποτέ», είπε. «Παντοτινά».

