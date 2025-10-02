Λουκέτο στην «κυβέρνηση» των ΗΠΑ: 4 σενάρια για να λήξει το δημοσιονομικό «θρίλερ»

Σε δημοσιονομική παράλυση βρίσκονται οι ΗΠΑ από τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη (1/10), μετά την αποτυχία Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών να καταλήξουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης.Πώς θα μπορούσε να τερματοιστεί όμως το αδιέξοδο;

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Το βράδυ της Τρίτης (30/9), η Γερουσία των ΗΠΑ δεν μπόρεσε να εγκρίνει ένα νομοσχέδιο δαπανών που θα διατηρούσε τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ και, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν επτά χρόνια, οι ομοσπονδιακές λειτουργίες έχουν περιοριστεί δραστικά.

Κάποια στιγμή, αυτό το shutdown - όπως όλα τα προηγούμενα - θα τελειώσει. Μπορεί να χρειαστούν μέρες. Μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες, αλλά τελικά, καθώς η δημόσια πίεση και οι πολιτικές πιέσεις αυξάνονται, η μία ή η άλλη πλευρά θα υποχωρήσει. Ακολουθούν τέσσερα σενάρια για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί αυτό.

Οι Δημοκρατικοί έρχονται σε ρήξη

Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας απέρριψαν ένα νομοσχέδιο δαπανών των Ρεπουμπλικανών που θα κρατούσε την κυβέρνηση σε λειτουργία μέχρι τον Νοέμβριο, αλλά αυτή η ψήφος μπορεί να περιείχε και τους σπόρους της ήττας τους.

Ενώ 44 Δημοκρατικοί (και ο Ρεπουμπλικάνος Ραντ Πολ) ψήφισαν όχι, δύο Δημοκρατικοί και ένας ανεξάρτητος, σύμμαχος των Δημοκρατικών, τάχθηκαν με την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών. Ο ανεξάρτητος Άνγκους Κινγκ του Μέιν είναι πάντα λίγο μπαλαντέρ. Ο Τζον Φέτερμαν από την Πενσυλβάνια χαράζει τη δική του πορεία για σχεδόν ένα χρόνο. Αλλά η Κάθριν Κορτέζ Μάστο από τη Νεβάδα, αν και δεν είναι φανατική φιλελεύθερη , δεν είναι η τυπική πολιτική αντικομφορμίστρια.

Ωστόσο, είναι υποψήφια για επανεκλογή τον επόμενο χρόνο σε μια πολιτεία που ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε το 2024 και η οποία εδώ και χρόνια κάνει δεξιά στροφή. Στη δήλωσή της, στην οποία εξηγεί την ψήφο της, εξέφρασε ανησυχία για το οικονομικό κόστος που θα έχει το κλείσιμο της κυβέρνησης στη Νεβάδα. Μπορεί επίσης να ανησυχεί για το κόστος που θα μπορούσε να έχει στις πολιτικές της προοπτικές ως εν ενεργεία βουλευτής στο ψηφοδέλτιο, όταν οι ψηφοφόροι θυμώσουν.

Δεν είναι το μόνο μέλος του κόμματός της από μια πολιτεία-κλειδί που θα είναι στο ψηφοδέλτιο το 2026. Οι Δημοκρατικοί στη Τζόρτζια, τη Βιρτζίνια και το Κολοράντο θα μπορούσαν επίσης να αρχίσουν να αισθάνονται την ένταση. Και ενώ οι εν ενεργεία βουλευτές από τη Μινεσότα, το Μίσιγκαν και το Νιου Χάμσαϊρ έχουν επιλέξει να αποσυρθούν παρά να θέσουν υποψηφιότητα για επανεκλογή, μπορεί να ανησυχούν ότι ένα shutdown θέτει σε κίνδυνο και τον Δημοκρατικό έλεγχο των εδρών τους.

Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, Τζον Θουν, λέει ότι ήδη ακούει από ορισμένους Δημοκρατικούς ότι είναι ανήσυχοι με τον τρόπο που εξελίσσεται το shutdown. Σχεδιάζει μια σειρά από ψηφοφορίες για τη χρηματοδότηση τις επόμενες ημέρες για να διατηρήσει την πίεση. Δεν υπήρξαν νέες αποχωρήσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας της Τετάρτης, αλλά αν πέντε ακόμη Δημοκρατικοί αποχωρήσουν, το shutdown θα τερματιστεί - είτε το θέλει το υπόλοιπο Δημοκρατικό Κόμμα είτε όχι.

Οι Δημοκρατικοί υποχωρούν

Ακόμα κι αν οι Δημοκρατικοί παραμείνουν (σχετικά) ενωμένοι, η πίεση που τους ασκείται να εγκαταλείψουν τον αγώνα είναι πιθανό να αυξηθεί καθώς το shutdown συνεχίζεται. Οι κυβερνητικοί υπάλληλοι αποτελούν βασικό εκλογικό σώμα στο κόμμα και θα είναι αυτοί που θα νιώσουν αμέσως τον πόνο από τις καθυστερήσεις στις μισθοδοσίες και την πιθανότητα η κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει το shutdown για να μειώσει περαιτέρω τα προγράμματα και να μετατρέψει τις άδειές τους σε μόνιμη ανεργία.

Το αμερικανικό κοινό στο σύνολό του θα αρχίσει επίσης να αισθάνεται το πλήγμα από τις περικοπές των κυβερνητικών υπηρεσιών και την οικονομική αναστάτωση.

Συνήθως, το κόμμα που προκαλεί ένα shutdown και διατυπώνει τις πολιτικές απαιτήσεις - σε αυτήν την περίπτωση, οι Δημοκρατικοί - είναι αυτό που δέχεται τα πυρά του κοινού. Αν έτσι εξελιχθεί η κατάσταση, το κόμμα μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έχει τονίσει όσο το δυνατόν περισσότερο το επιχείρημά του και έχει μειώσει τις απώλειές του.

Ακόμα και χωρίς απτά κέρδη, ίσως μπορέσουν να παρηγορηθούν από το γεγονός ότι έχουν φέρει στο προσκήνιο τις επιδοτήσεις για την ασφάλιση υγείας που λήγουν και τις εγκεκριμένες από τους Ρεπουμπλικάνους περικοπές της κυβέρνησης στην υγειονομική περίθαλψη για τους φτωχούς, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ για δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς τους επόμενους μήνες.

Όταν ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι επίρριψης ευθυνών, σύμφωνα με αυτή τη σκέψη, θα μπορούσαν να είναι σε καλύτερη θέση για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη. Η Δημοκρατική βάση που απαιτεί από το κόμμα να εμπλακεί και να αντιταχθεί στην κυβέρνηση Τραμπ δεν θα είναι πλήρως ικανοποιημένη, αλλά είναι το είδος του εκτροχιασμού με τον οποίο η ηγεσία του κόμματος θα μπορούσε να ζήσει.

Οι Ρεπουμπλικάνοι κάνουν παραχωρήσεις

Προς το παρόν, οι Ρεπουμπλικάνοι αισθάνονται ότι βρίσκονται σε θέση ισχύος - και σκέφτονται νέους τρόπους για να ενισχύσουν τη δύσκολη θέση των Δημοκρατικών. Αλλά είναι πιθανό να κάνουν λάθος υπολογισμούς και να γίνουν εκείνοι που τελικά θα υποχωρήσουν.

Ήταν πίσω από τα περισσότερα «λουκέτα» της κυβέρνησης στο παρελθόν και το κοινό θα μπορούσε να τους θεωρήσει υπεύθυνους και αυτή τη φορά. Ίσως είναι από συνήθεια ή ίσως επειδή, στον ζήλο τους να μειώσουν τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τους μισθούς των εργαζομένων, οι Ρεπουμπλικάνοι υπερβάλλουν. Σε αυτό το σενάριο, οι Ρεπουμπλικάνοι θα προσφέρουν κάποιο είδος επαρκούς εγγύησης στους Δημοκρατικούς ότι θα βοηθήσουν στην επέκταση των επιδοτήσεων ασφάλισης υγείας.

Δεν είναι ένα εντελώς αδιανόητο σενάριο, δεδομένου ότι οι Ρεπουμπλικάνοι είναι επί του παρόντος διχασμένοι σχετικά με το αν αυτές οι επιδοτήσεις - οι οποίες βοηθούν τους δικούς τους ψηφοφόρους χαμηλού εισοδήματος καθώς και τους Δημοκρατικούς - θα πρέπει να συνεχιστούν. Αυτή θα ήταν μια παραχώρηση που θα μπορούσε, τελικά, να ενισχύσει τις δικές τους εκλογικές προοπτικές και να εκτονώσει μια προφανή γραμμή επίθεσης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν δηλώσει ότι δεν θα διαπραγματευτούν με εκείνους που θέτουν τους Αμερικανούς «σε ομηρία», αλλά είναι πιθανό να υπάρξει έδαφος για συμβιβασμό κάτω από την υπερβολικά έντονη ρητορική και την οξύτητα.

Το shutdown παρατείνεται (και χάνουν και οι δύο πλευρές)

Προς το παρόν, φυσικά, η υπερβολικά έντονη ρητορική και η οξύτητα είναι σχεδόν το μόνο που υπάρχει. Ο Τραμπ αναρτά χλευαστικά βίντεο των αντιπάλων του που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι Δημοκρατικοί απάντησαν με φωτογραφίες Τραμπ-Έπσταϊν και υπόσχονται ότι θα συμμετάσχουν σε αυτή τη μάχη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το τελευταίο κλείσιμο της κυβέρνησης παρατάθηκε για 35 ημέρες, αριθμός ρεκόρ, και έληξε μόνο αφού τα αεροπορικά ταξίδια στις ΗΠΑ ήταν στα πρόθυρα μαζικής αναστάτωσης. Και αυτό ήταν μόνο ένα μερικό κλείσιμο, καθώς είχε εγκριθεί κάποια κρατική χρηματοδότηση. Αυτή τη φορά, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πιο σοβαρές. Αν το shutdown παραταθεί αρκετά, μπορεί να μην έχει σημασία ποιος «θα νικήσει» αναγκάζοντας την άλλη πλευρά να υποχωρήσει. Θα υπάρχουν περισσότερες από αρκετές ευθύνες για να αποδοθούν.

Σε ένα τέτοιο σενάριο οι εν ενεργεία πολιτικοί και από τα δύο κόμματα θα υποστούν τις συνέπειες στην κάλπη τον επόμενο χρόνο και το κοινό θα γίνει ακόμη πιο δυσαρεστημένο με την τροπή των πραγμάτων. Αυτό στη συνέχεια θα δημιουργήσει το σκηνικό για το επόμενο κύμα πολιτικών που υπόσχονται να καταστρέψουν το status quo.

