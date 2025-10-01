ΗΠΑ: Λουκέτο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ έκλεισε επίσημα για πρώτη φορά μετά από σχεδόν επτά χρόνια, καθώς οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου αρνήθηκαν να στηρίξουν ένα πακέτο χρηματοδότησης των Ρεπουμπλικανών, εκτός εάν κέρδιζαν μια σειρά από παραχωρήσεις που επικεντρώνονταν στην υγειονομική περίθαλψη.

Είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση των ΗΠΑ βάζει λουκέτο για πρώτη φορά μετά το 35ήμερο κλείσιμο που διήρκεσε από το τέλος του 2018 έως τις αρχές του 2019 κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Περίπου 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι ενδέχεται να τεθούν σε προσωρινή άδεια λόγω του lockdown. Καθώς η κυβέρνηση κλείνει, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έναν νέο κύκλο αβεβαιότητας. Πολλές υπηρεσίες θα κλείσουν, ίσως και μόνιμα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ υπόσχεται να «κάνει πράγματα που είναι μη αναστρέψιμα, που είναι κακά» ως αντίποινα. Οι οικονομικές επιπτώσεις αναμένεται να επεκταθούν σε εθνικό επίπεδο, με τους ειδικούς να προβλέπουν μία μακρά αντιπαράθεση χωρίς σαφή τρόπο εξόδου από το αδιέξοδο.

Το 15ο «λουκέτο» της κυβέρνησης από το 1981 θα σταματήσει την δημοσίευση μιας έκθεσης για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου, η οποία παρακολουθείται στενά, θα επιβραδύνει τα αεροπορικά ταξίδια, θα αναστείλει την επιστημονική έρευνα, θα παρακρατήσει μισθούς από τα αμερικανικά στρατεύματα και θα οδηγήσει στην προσωρινή άδεια χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων με ημερήσιο κόστος 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι Ρεπουμπλικανοί είχαν προτείνει την παράταση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης στα τρέχοντα επίπεδα έως τις 21 Νοεμβρίου, ώστε τα μέλη του Κογκρέσου να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται επί των νομοσχεδίων. Οι Δημοκρατικοί έκαναν μια αντιπρόταση για να κρατήσουν την κυβέρνηση ανοιχτή μέχρι τον Οκτώβριο, αλλά πρόσθεσαν διατάξεις για την υγειονομική περίθαλψη και περιορισμούς στην ικανότητα του προέδρου Τραμπ να παρακρατήσει χρηματοδότηση, κάτι που δεν έγινε αποδεκτό.

Οι αντιπαραθέσεις για τον προϋπολογισμό είναι συχνές στην πολιτική των ΗΠΑ, η εν λόγω διαμάχη ωστόσο είναι ιδιαίτερα τεταμένη επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει εδώ και μήνες προσπάθειες για να μειώσει δραστικά το μέγεθος της κυβέρνησης. Χθες σε μία ύστατη προσπάθεια να αποτραπεί το λουκέτο, συναντήθηκε και με τους τέσσερις ηγέτες του Κογκρέσου - τους κορυφαίους Δημοκρατικούς στη Βουλή και τη Γερουσία, καθώς και τους Ρεπουμπλικάνους ομολόγους τους, δεν σημειώθηκε ωστόσο πρόοδος

Διαβάστε επίσης