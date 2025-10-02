Το πιο ήσυχο δωμάτιο του κόσμου: Ακούς το χτύπο της καρδιάς σου
Στον ανηχοϊκό θάλαμο της Microsoft, οι επισκέπτες ακούν μόνο τον χτύπο της καρδιάς τους. Ανακαλύψτε πώς λειτουργεί και γιατί θεωρείται το πιο ήσυχο δωμάτιο του κόσμου.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στον ανηχοϊκό θάλαμο της Microsoft, συχνά αποκαλούμενο ως «το πιο ήσυχο δωμάτιο του κόσμου», οι επισκέπτες βιώνουν μια εμπειρία που μοιάζει να ξεφεύγει από κάθε γνώριμο επίπεδο ήχου. Ο θόρυβος υποχωρεί στα -20 ντεσιμπέλ, επίπεδο τόσο χαμηλό που κανένας καθημερινός ήχος δεν ακούγεται. Σε αυτή την ακραία σιωπή, οι άνθρωποι αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ήχους που συνήθως περνούν απαρατήρητοι: τον χτύπο της καρδιάς τους, την κυκλοφορία του αίματος στις φλέβες και ακόμα και το αμυδρό τρίξιμο των αρθρώσεών τους.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Πυρκαγιά στους Μαλάδες - Προειδοποίηση από το 112
15:22 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Στο Κορωπί ο Αλαφούζος - Με ποιους τα είπε
14:56 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ