Το πιο ήσυχο δωμάτιο του κόσμου: Ακούς το χτύπο της καρδιάς σου

Στον ανηχοϊκό θάλαμο της Microsoft, συχνά αποκαλούμενο ως «το πιο ήσυχο δωμάτιο του κόσμου», οι επισκέπτες βιώνουν μια εμπειρία που μοιάζει να ξεφεύγει από κάθε γνώριμο επίπεδο ήχου. Ο θόρυβος υποχωρεί στα -20 ντεσιμπέλ, επίπεδο τόσο χαμηλό που κανένας καθημερινός ήχος δεν ακούγεται. Σε αυτή την ακραία σιωπή, οι άνθρωποι αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ήχους που συνήθως περνούν απαρατήρητοι: τον χτύπο της καρδιάς τους, την κυκλοφορία του αίματος στις φλέβες και ακόμα και το αμυδρό τρίξιμο των αρθρώσεών τους.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας