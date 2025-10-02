Μία ανησυχητική διαπίστωση: Το ένα τρίτο των Αμερικανών είχε ρομαντική σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη

Η εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα έχει διαταράξει ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούν οι άνθρωποι μεταξύ τους.

Τώρα μία νέα ανησυχητική μελέτη της Vantage Point Counseling Services, δείχνει ότι περίπου το ένα τρίτο ενηλίκων σε ποσοστό 28% δήλωσαν ότι είχαν τουλάχιστον μία στενή ή ρομαντική σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη.

Καθώς η ποιότητα των chatbot AI βελτιώνεται, ορισμένοι άνθρωποι τα βρίσκουν πιο κατάλληλα για συνομιλία από άλλους ανθρώπους, προκαλώντας ανησυχίες για το πώς η τεχνολογία θα μπορούσε να αλλάξει ή ακόμα και να μειώσει τα ραντεβού στο μέλλον.

Τι πρέπει να ξέρετε

Πέρα από τις ρομαντικές σχέσεις, το 53% των ενηλίκων των ΗΠΑ είχαν κάποιο είδος σχέσης με ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, είτε ως φίλοι, συνάδελφοι ή έμπιστοι, σύμφωνα με την έρευνα.

Συγκεκριμένα, το ChatGPT ήταν η κορυφαία πλατφόρμα με την οποία οι άνθρωποι αισθάνονται πιο συνδεδεμένοι, ακολουθούμενη από τις Character.ai, Alexa, Siri και Gemini.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι οι ενήλικες σε σχέσεις ήταν στην πραγματικότητα πιο πιθανό να επιδιώξουν την οικειότητα με την τεχνητή νοημοσύνη και οι μισοί από όλους τους ενήλικες άνω των 60 ετών είπαν ότι η οικειότητα με τεχνητή νοημοσύνη δεν ήταν απάτη.

Οι νεότεροι ενήλικες, μεταξύ 18 και 29 ετών, ωστόσο, ήταν πιο πιθανό να πουν ότι ήταν απάτη και απαράδεκτο σε μια σχέση.

«Η εξαπάτηση δεν αφορά μόνο στη σωματική επαφή, επειδή περιλαμβάνει επίσης μυστικότητα, εξαπάτηση και παραβίαση συμφωνιών», δήλωσε ο Michael Salas, ιδιοκτήτης της Vantage Point Counseling. «Για ορισμένα ζευγάρια, μια σχέση τεχνητής νοημοσύνης είναι ακίνδυνη. Για άλλους, ξεπερνά τα όρια. Το σημαντικό μέρος είναι να κάνουμε ειλικρινείς συζητήσεις για το πού βρίσκονται αυτά τα όρια».

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

Η περιέργεια και η καινοτομία πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγεί ακόμη και ανθρώπους σε ευτυχισμένες σχέσεις να πειραματιστούν με την τεχνητή νοημοσύνη, είπε ο Salas.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η οικειότητα με τεχνητή νοημοσύνη εγκυμονεί κινδύνους όπως κάθε άλλο υποκατάστατο σχέσης.

«Μπορεί να γίνει εθιστικό, να ενισχύσει την αποφυγή συγκρούσεων ή να θέσει μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τους ανθρώπινους συντρόφους», είπε ο Salas. «Αυτά τα μοτίβα μπορεί να δυσκολέψουν τη δημιουργία ή τη διατήρηση υγιών ανθρώπινων σχέσεων».