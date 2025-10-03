Βέλγιο: Drones αγνώστου ταυτότητας πέταξαν πάνω από στρατιωτική βάση

Φωτ. Αρχείου - Drone που μεταφέρει βόμβα πετάει πάνω από πεδίο ασκήσεων κατά τη διάρκεια κοινών ρωσο-λευκορωσικών στρατιωτικών ασκήσεων στη Λευκορωσία, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Pavel Bednyakov)

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) πέταξαν πάνω από στρατόπεδο εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων στο ανατολικό Βέλγιο, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, δήλωσε σήμερα ο Βέλγος υπουργός Άμυνας Τέο Φράνκεν, ο οποίος υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν γνωρίζει ούτε τον αριθμό ούτε την προέλευσή τους.

«Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι εντοπίστηκαν πολλά drones από την τοπική αστυνομία, από τη βελγική αλλά και από τη γερμανική πλευρά», δήλωσε ο υπουργός, απαντώντας σε ερώτηση του τηλεοπτικού δικτύου RTBF, διευκρινίζοντας πως έχει ξεκινήσει έρευνα.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας πάνω από το στρατόπεδο του στρατού στο Έλσενμπορν, που δεν απέχει πολύ από τα σύνορα με τη Γερμανία, διευκρίνισε από την πλευρά του εκπρόσωπος του βελγικού υπουργείου Άμυνας απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Επαληθεύουμε, βλέπουμε αυτό που συμβαίνει, αλλά, προς το παρόν, δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες», είπε η εκπρόσωπος.

Αυτή η υπέρπτηση ακολουθεί πολλές διεισδύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον ουρανό της Ευρώπης και στην υπέρπτηση, στα τέλη Σεπτεμβρίου, μυστηριωδών drones σον ουρανό της Δανίας, πριν από δύο συνόδους κορυφής Ευρωπαίων ηγετών.

Διαβάστε επίσης