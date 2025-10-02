Φον ντερ Λάιεν: Στροφή στην ευρωπαϊκή άμυνα με «τείχος anti-drone» και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Την ανάγκη για μια ουσιαστική στροφή στον τρόπο που η Ευρώπη προσεγγίζει τα ζητήματα άμυνας υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στην Κοπεγχάγη μετά την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκή Ένωσης, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν για την άμυνα, την ασφάλεια και την υποστήριξη στην Ουκρανία.

Παρουσιάζοντας το πλαίσιο «Readiness 2030», τον νέο οδικό χάρτη με σαφή ορόσημα και στόχους, η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η Ε.Ε. οφείλει να διασφαλίσει πως «κάθε εκατοστό ευρωπαϊκού εδάφους και εναέριου χώρου είναι ασφαλές», με σαφή αναφορά στις πρόσφατες παραβιάσεις στα ανατολικά σύνορα.

We all agree that we need a true shift in how Europe thinks and acts on defence.



Including a precise, pan-European plan.



Today we discussed Europe's 2030 Readiness roadmap, with clear milestones & objectives.



Because only what gets measured gets done ↓ https://t.co/EmoMXWU6ub

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 1, 2025



Το «Τείχος αντι-Drones»

Η φον ντερ Λάιεν στάθηκε στη σημασία του χρηματοδοτικού εργαλείου SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ, που θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να καλύψουν κενά σε κρίσιμες στρατιωτικές δυνατότητες, ενώ μίλησε για τη συγκρότηση «συνασπισμών δυνατοτήτων» με ηγετικό ρόλο συγκεκριμένων κρατών, ώστε κάθε τομέας να έχει σαφή βήματα προόδου. Ως παράδειγμα «ναυαρχίδας» ανέφερε το Eastern Flank Watch και τον σχεδιασμό ενός «τείχους αντι-drones», σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ και την Ουκρανία, για την προστασία των ανατολικών συνόρων.

Το «Τείχος Drones» βασίζεται στην εμπειρία της Ουκρανίας για γρήγορη ανίχνευση, αναχαίτιση και εξουδετέρωση απειλών, καλύπτοντας όλο το φάσμα: από υβριδικές επιθέσεις έως ελέγχους σκιώδους στόλου. «Η φύση του πολέμου άλλαξε ριζικά», είπε, αναφέροντας ότι οι Ουκρανοί αναχαιτίζουν 800 drones ημερησίως.

Παράλληλα τόνισε την ανάγκη για μια ευέλικτη και καινοτόμο ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, προαναγγέλλοντας πρωτοβουλίες απλοποίησης της νομοθεσίας, αλλά και τη δημιουργία «Tech Alliances» που θα συνδέουν startups, πανεπιστήμια και αμυντικούς χρήστες.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, ανακοίνωσε νέο δάνειο ύψους 2 δισ. ευρώ για την ενίσχυση με drones, ενώ επανέφερε την πρόταση για ένα «δάνειο αποζημιώσεων» βασισμένο σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, το οποίο, όπως είπε, δεν θα συνιστά κατάσχεση αλλά θα δίνεται με όρους και δόσεις, κατευθύνοντας μέρος των ποσών σε προμήθειες εντός Ευρώπης.

«Η Ευρώπη χρειάζεται μια ξεκάθαρη, πανευρωπαϊκή στρατηγική. Και αυτήν τη φορά, με μετρήσιμους στόχους και πραγματικά αποτελέσματα», κατέληξε η πρόεδρος της Κομισιόν.